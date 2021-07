Auch im Ruhestand stets mit Sandhofen verbunden

„Nahe bei den Menschen“: So lautete nicht nur das Lebensmotto von August E. Becker, sondern auch der Titel seines gerade erschienenen Buches. Der langjährige Pfarrer der ehemaligen Jakobusgemeinde (heute Dreieinigkeitsgemeinde) Sandhofen starb am Montag 91-jährig in Pfinztal im Landkreis Karlsruhe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der streitbare und beliebte Pfarrer wurde in Berghausen, einer Gemeinde von Pfinztal, geboren. Mit seiner Ehefrau Rosi kam er 1960 in den Mannheimer Norden. Er baute in Sandhofen mit der evangelischen Jakobusgemeinde eine zweite Pfarrei auf und prägte das moderne Gemeindezentrum mit Kindergarten, Gemeinde- und Pfarrhaus entscheidend mit. Das Pfarrhaus in der Domstiftstraße entstand 1965, die Kirche wurde 1969 eingeweiht und bekam 1970 ihre Orgel. Das Amt des Pfarrers übte er bis 1995 in Sandhofen aus. Heute befindet sich die Veranstaltungsstätte PX de Dom am Standort der früheren Gemeinde.

Diskothek im Gemeindehaus

August E. Becker war 35 Jahre lang Pfarrer in Sandhofen. © Angelika Engler

1963 erblickte Tochter Rahel das Licht der Welt. Mit seiner Frau Rosi setzte sich Becker stark für die Jugend ein. Auf seine Initiative hin wurde der Jugendclub „Shalom“ mit Diskothek im Untergeschoss der Gemeinde ins Leben gerufen. Ziel war schon damals, ausländische Jugendliche besser zu integrieren. Zu seinen größten Projekten gehörte auch die Mönchplatzbebauung mit Sozialwohnungen und der integrierten Sozialstation der Diakonie, die lange dort angesiedelt war. Er setzte sich auch dafür ein, dass Beerdigungen auf dem Friedhof Sandhofen 45 Minuten dauern durften – statt zuvor nur 30. Für die Menschen im Stadtteil eine wichtige Viertelstunde mehr, denn oft reichte die Zeit nicht aus, um alle Nachrufe zu sprechen.

Als Leiter des Arbeitskreises Gesellschaft und Soziales der Bürgervereinigung Sandhofen (BVS) setzte sich Becker für den heutigen Glockenturm auf dem Friedhof ein. Legendär sind vor allem auch seine „Sonntagstreffs“, bei denen er politische und kommunale Themen ansprach. Im Mannheimer Norden führte er als langjähriger Vorsitzender die Sozialstation. Außerdem saß er im Bezirksbeirat (parteilos). August Becker war viele Jahre lang auch Ausbildungspfarrer in der Badischen Landeskirche, im Jahr 2005 zeichnete ihn Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) wegen seiner vielen sozialen Projekte mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg aus. Von der BVS erhielt er die Bürgermedaille.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stets informiert

Nach seiner Pensionierung 1995 zog es August Becker und seine Frau zurück in die Heimat, nach Pfinztal. Dort führte er 20 Jahre die Seniorengruppe, nahm aber stets Einladungen aus Mannheim an, die ihn zu besonderen Festen erreichten, da er sich dem Stadtteil und den Menschen hier verbunden fühlte. Bis zuletzt war er bestens informiert über seine alte Wirkungsstätte und bleibt im Norden unvergessen.