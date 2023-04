Altrheinfähre in Mannheim-Sandhofen startet Fährbetrieb

Mannheim. Der Fährbetrieb der Altrheinfähre in Sandhofen startet am Karsamstag. Gefahren wird täglich, einschließlich sonn- und feiertags, von 10 bis 20 Uhr. Montags, sofern kein Feiertag, bleibt nach Angaben der Stadtverwaltung auch in dieser Saison ein Ruhetag. Die Fähre legt wie gewohnt ab Friesenheimer Insel (Restaurant Dehus) zu jeder vollen Stunde und von Sandhofen in Richtung Dehus zu jeder halben Stunde ab.

In der Mittagszeit zwischen 13 und 14 Uhr ist Mittagspause und somit kein Fährbetrieb. Der letzte Tag des Fährbetriebs in 2023 ist Samstag, 30. September.