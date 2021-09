Ärger wegen eines abgehängten Briefkastens

Nein, das kann doch nicht sein. Fehlt doch wirklich der Briefkasten an dem ehemaligen Postgebäude am Stich. Die Bewohner laufen regelrecht Sturm und äußern ihren Ärger gegenüber der Post – was sich aber schnell als falsch herausstellt. „Man hätte uns ja wenigstens informieren können, dass der Briefkasten abgehängt wird“, so der Tenor.

Vor allem Seniorinnen und Senioren zeigten sich darüber verärgert, weil der Weg vom Stich bis an die Post in der Kriegerstaße doch ein recht weiter ist.

Die Gemüter beruhigten sich schnell wieder, als die Betroffenen erfuhren: CDU-Stadtrat Egon Jüttner, dem das Problem zugetragen wurde, würde sich darum kümmern. Er teilte in einem Anruf mit, dass der Hausbesitzer das Gebäude mit einem neuen Anstrich versehen will und danach, was sein gutes Recht sei, keinen Briefkasten mehr anbringen wolle. Neben Jüttner kümmert sich auch Bürgerdienstleiterin Michaela Diehl um das Problem.

Post: Kein Privathaus mehr

Auf Nachfrage bei der Post wurde Jüttner mitgeteilt, dass man den Briefkasten nicht mehr an einem Privathaus anbringen möchte. Die Deutsche Post AG antwortete ihm in einem Schreiben, dass hierbei mehrere Kriterien berücksichtigt würden. „Die Nutzung der Briefkästen durch unsere Kunden spielt eine bedeutende Rolle. Stellen wir fest, dass bestehende Briefkästen kaum genutzt werden, entfernen wir diese. Dabei stellen wir sicher, dass die gesetzlichen Vorschriften der Post eingehalten werden, um für Sie keinen Nachteil zu schaffen“, heißt es in dem Schreiben.

Michaela Diehl und Egon Jüttner wollen jetzt einen Platz im Zentrum des Stadtteils am Stich suchen, an dem man einen Briefkasten aufstellen könnte. Auch für den Einzelhandel ist der Standort wichtig. Ein neuer Briefkasten, so die Meinung der Bürger, soll auf jeden Fall dort – oder im nahen Umkreis – wieder aufgestellt werden. eng