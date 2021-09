Acker pflügen als Wettkampf

Während die 67. Weltmeisterschaften im Leistungspflügen in Irland am kommenden Wochenende abgesagt wurden, findet in Sandhofen nach 22 Jahren wieder der Landesentscheid im Leistungspflügen statt. Max Wegerle startet in der Kategorie Beetpflug und Jonas Hinkel in der Kategorie Drehpflug für Sandhofen. Veranstaltet wird der Wettkampf, bei dem es gilt, gerade Ackerfurchen zu pflügen, vom Landesverband Leistungspflügen Baden Württemberg. Die Veranstaltung wird über zwei Tage ausgerichtet und findet in der verlängerten Ausgasse auf den Feldern von Niklas und Jürgen Weiland im Gewann „Grund“ an der Karl-Imhoff-Straße statt.

Party zum Auftakt

Als Festhallen dienen die großen Hallen in der verlängerten Ausgasse von Holger Riffel und Fritz Sponagel. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 11. September, ab 18 Uhr mit der „Pflügerparty“. Unterhalten werden die Gäste von DJ Massimo Romano und Helmut Wehe mit der L.A. Partyband. Das Leistungspflügen beginnt am Sonntag, 12. September. Bereits am Samstag findet um 11 Uhr Probepflügen statt.

lädt eine Ausstellung mit Oldtimern und Landwirtschaftsmaschinen ein. Der Eintrittspreis für Samstag zur „Pflügerparty“ beträgt fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Eiscafé Fontanella und Schreibwaren am Stich wie im SKV Clubhaus in der Gaswerkstraße. Einlass zu allen Veranstaltungen nur mit Regeln. Für das leibliche Wohl, so die Veranstalter, sei gesorgt. AußerdemNachweis nach den Drei-G-eng