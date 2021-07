Abschied mit Café auf dem Kirchplatz

Die evangelische Dreieinigkeitsgemeinde in Sandhofen verabschiedete mit einem Gottesdienst ihre Pfarrerin Saskia Lerdon. Im Rahmen ihres Probedienstes als Pfarrerin war sie in der Gemeinde mit einem halben Deputat eingesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Probezeit führte der Weg Pfarrerin Lerdon durch Gemeinden in Mannheim und Heidelberg. Nach ihrer Zeit in Sandhofen übernimmt sie nun ihren neuen kirchlichen Arbeitsbereich in den Gemeinden Gaiberg und Gauangelloch in der Nähe von Heidelberg. Die Dreieinigkeitsgemeinde wird nun weiter von Nora Keller geführt. Seit März 2021 unterstützt zudem Pfarrerin Claudia Erfeld die Gemeinde im Mannheimer Norden.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche von Grace Lee am Klavier und Octavio Yang (Gesang). Zum Andenken an den kürzlich verstorbenen Pfarrer August Becker (wir berichteten) sang der Tenor „Ave Verum Corpus“ von Mozart. Am Ende des Gottesdienstes waren die Gemeindemitglieder noch in das hierfür eingerichtete Kirchencafé auf dem Kirchplatz eingeladen.