22-Jähriger nach Überfall mit Schusswaffe auf Spielhalle in Sandhofen in Untersuchungshaft

Mannheim. Ein 22-Jähriger hat von einem Angestellten einer Spielhalle in der Amselstraße unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nach Polizeiangaben übergab der Angestellte in der Nacht zu Freitag, gegen 0.05 Uhr, dem 22-Jährigen einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe, woraufhin er die Spielhalle in Sandhofen fluchtartig verließ.

Durch eine sofort eingeleitete und intensive Fahndung der eingesetzten Polizeikräfte gelang es, den 22-Jährigen beim Einsteigen in ein Taxi zu beobachten und dieses, kurze Zeit später, einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde der Räuber widerstandslos festgenommen.

Der Mann wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.