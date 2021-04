Martin Hertel (Bild) ist eigentlich ein optimistischer und innovativer Mittelständler. Doch die gegenwärtige Lage geht sogar dem jungen Inhaber des traditionsreichen Metzgereifachgeschäftes am Marktplatz von Rheinau mittlerweile kräftig an die Nieren. Seit 1953 ist der Betrieb hier ansässig. Wie lange noch, da können die Betreiber inzwischen nur noch hoffen. „Corona alleine könnten wir überleben. Auch die Bauarbeiten auf dem Marktplatz alleine könnten wir überleben“, bekennt Hertel: „Aber zwei Sensenmänner zugleich sind einfach einer zu viel.“

Im November begannen die Arbeiten auf dem Marktplatz. Danach waren die Geschäfte zwar noch anzufahren, am Rande der Baustelle sogar einige Stellplätze alleine für die Metzgerei ausgewiesen. Allerdings fehlte die Masse der Stellplätze auf dem Marktplatz, auch das Ambiente der Baustelle war nicht besonders einladend. Das galt für die Asbestsanierung der Zisterne wie für das lautstarke Zerteilen der riesigen Anlage. „Da haben bei uns buchstäblich die Wände gewackelt“, berichtet Hertel.

Am 22. Januar kam eine zusätzliche Einschränkung hinzu: In der östlichen Hälfte der Schwabenheimer Straße rückte die Baustelle bis an den Fußgängerweg heran. Dieses Stück kann seither also nicht mehr befahren werden. Eigentlich auch die verbleibende westliche Hälfte nicht, denn ein Wenden ist ja nicht möglich. Nur die Einfahrt seines Hauses kann Hertel noch erreichen.

Problem: Wegfall der Stellplätze

Die Stadt hat zwar inzwischen reagiert und aus den drei Kurzzeitplätzen in der Relaisstraße (vor der Post und vor der Bank) sieben gemacht. Doch das hat zu keiner Entspannung der Parkplatznot geführt. „Denn sie sind oft weit länger besetzt als für die erlaubte eine Stunde“, berichtet Hertel. Nur selten habe die Stadt bislang kontrolliert. Und die von ihr angekündigte Anmietung des unbebauten Grundstücks in der Schifferstadter Straße zur Nutzung als Parkfläche sei auch noch nicht erfolgt.

Dem Geschäft geht das Ganze inzwischen an die Substanz: „Die Baufirma hat am Freitagmorgen, 22. Januar, zugemacht, das haben wir ab diesem Zeitpunkt sofort zu spüren bekommen“, berichtet Hertel. „Es kommen wirklich nur noch die treuen Stammkunden“, klagt er. „Die Laufkundschaft, also Leute, die auf ihrem Weg zur Arbeit reinspringen, um ihre Brotzeit zu holen, die fehlen völlig.“ Ihnen ist ihre knappe Zeit einfach zu wertvoll, um einen Teil davon damit zu verbringen, einen Stellplatz zu suchen. Insgesamt ging der Umsatz drastisch zurück.

Für Hertel ist diese Lage im Laden umso dramatischer, als sie zusammenfällt mit dem kompletten Ausfall seines zweiten Standbeins, dem Catering-Service. Denn aufgrund der Corona-Bestimmungen finden geschäftliche und private Feierlichkeiten wie Geburtstage, Konfirmationen und Kommunionen gar nicht mehr statt. Auch Veranstaltungen wie das stets auf dem Marktplatz gefeierte Rheinauer Stadtteilfest, das trotz großem Aufwand ein Zubrot gebracht hat, muss in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ausfallen.

Keine finanzielle Entschädigung

Hertel hatte gehofft, für diese dramatischen Verluste von der Stadt zumindest einen teilweisen finanziellen Ausgleich zu erhalten. „Denn im Unterschied zur Pandemie resultieren die negativen Folgen aus den Bauarbeiten auf dem Marktplatz ja direkt aus einer städtischen Maßnahme.“ Mehrmals habe er den Bürgermeister angeschrieben, innerhalb von zwei Wochen auch Antwort erhalten, wie er anerkennend meint.

Doch abgesehen von diesem durchaus bürgerfreundlichen Prozedere blieb die Antwort enttäuschend. „Der Tenor dieser Schreiben war grob gesagt“, berichtet Hertel, „dass es sich beim Marktplatz um eine Maßnahme für das Gemeinwohl handle, für das Einzelne nun mal kleine Opfer bringen müssten.“

Die Stadt verweist auf Anfrage dieser Redaktion auf ihre Maßnahmen: Ihr Sprecher Kevin Ittemann nennt die Kurzzeitparkplätze an der Relaisstraße, die (aber noch nicht ausgewiesenen) Parkflächen auf dem Grundstück in der Schifferstadter Straße sowie „individuelle Marketingmaßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation“.

Ist die Lage vor Ort schon jetzt unerfreulich, so soll es im Mai für das Geschäft noch dicker kommen: „Dann bleiben nur noch zwei Meter Gehweg bis zu den Häuserwänden übrig“, berichtet Hertel. Zufahrt zu seinem Hof: gerade noch möglich.

Zwar sollen die Arbeiten an diesem Bauabschnitt im Herbst beendet sein. Doch selbst dann, so habe man ihm gesagt, könne die Straße nicht freigegeben werden, sondern man müsse warten, bis auch die Arbeiten auf dem Platz komplett abgeschlossen seien. Grund: Aus Gewährleistungsgründen könne das Projekt nur insgesamt abgenommen werden. Die Anfrage, ob das wirklich so ist, beantwortet die Verwaltung vieldeutig: „Die Abnahme von fertiggestellten Flächen, die im Zusammenhang mit der Zufahrt zum Metzgereifachbetrieb bestehen“, formuliert Stadtsprecher Ittemann, „obliegen der Stadt in Abstimmung mit der bauausführenden Firma.“ (Bild: Groß)