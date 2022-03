Zwei Männer überfallen eine Tankstelle auf der Rheinau – Zeugen gesucht

Mannheim. Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagabend eine Tankstelle im Stadtteil Rheinau überfallen. Wie die Polizei berichtet, betraten gegen 21.30 Uhr zwei vermummte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Relaisstraße. Daraufhin gingen sie direkt auf den anwesenden Mitarbeiter zu und bedrohten ihn mit einem langen Messer. Sie forderten den Mitarbeiter unter anhaltenden Drohungen auf, die Kasse zu öffnen. Einer der Täter nahm das Bargeld aus der Kasse und reichte es an seinen Komplizen weiter, der es in seine Jackentasche steckte. Während der Mann mit dem Geld im Anschluss den Laden verließ, streckte der andere Täter nochmals das Messer in Richtung des Geschädigten und forderte ihn auf, nicht die Polizei zu verständigen. Anschließend flüchteten beide entlang der Relaisstraße in die Otterstadter Straße. Die Polizei beschreibt die beiden Täter folgendermaßen:

Einer der Täter ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur, er sprach in einem süd- bis südosteuropäischen Akzent. Er war mit einer blauen Jeans und einer dunklen Bomberjacke oder Daunenjacke mit Kapuze bekleidet, darunter trug er einen dunklen Kapuzenpulli und dunkle Schuhe. Er hatte ein langes Messer mit einseitig geschliffener Klinge bei sich.

Der zweite Täter ist etwa 1,85 Meter groß mit normaler Statur. Er war mit einer schwarzen Bomber- oder Daunenjacke mit olivgrünem Schulter- und Kapuzenbereich bekleidet, er trug ansonsten eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Beide Täter waren mit einem dunklen Tuch vermummt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.