Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heiligabend Wie in Mannheim-Rheinau offene Weihnachten gefeiert wird

Die evangelische Versöhnungsgemeinde auf der Rheinau will erstmals die Tore weit aufmachen für alle, die an Heiligabend unfreiwillig einsam sind. Wie die offene Weihnacht am Marktplatz des Mannheimer Stadtteils abläuft