Wichtige Themen fehlen

Als Stadtrat Thorsten Riehle die Online-Sitzung eröffnete, da erreichte das Gremium erst allmählich seine Beschlussfähigkeit. Und als Zuhörer konnte er anfangs sogar lediglich den Berichterstatter des „MM“ begrüßen. Mögen im Laufe der Sitzung noch einige Interessierte hinzugekommen sein – die Resonanz blieb traurig. Wundern musste einen das nicht. Die Auswahl der Themen tat ihr Übriges dazu bei.

Auf der Tagesordnung standen nur zwei Punkte: die Situation des Rheinauer Waldes und der Umbau der Essener Straße im Rheinauhafen. Ersteres war es sicher wert, dass die schriftliche Beantwortung der Fragen von der Verwaltung noch einmal ausführlich erläutert wurde. Und auch die Essener Straße hatte ihre Erwähnung verdient, zumal die Arbeiten zu einer großen Belastung im Wohngebiet Rheinau-Süd werden können.

Doch was war mit den anderen Themen, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind: Die Straßennamen in Rheinau-Süd, der Umbau des Marktplatzes in Kern-Rheinau (der nach dem Eindruck von Beobachtern hinter dem Zeitplan zurückbleibt und zu einer immer größeren Belastung der anliegenden Geschäfte wird), die Rettung des Alten Relaishauses, die Zukunft des Bunkers am Bahnhof Rheinau und der Brache in der Rohrhofer Straße. Nichts von all dem wurde diskutiert.

Die Straßennamen wurden immerhin unter Verschiedenes Thema einer Stellungnahme des Sitzungsleiters. Rübergekommen ist sie jedoch eher als Tadel an die Zivilgesellschaft, das Thema immer wieder erneut zu behandeln. Viele haben den Eindruck, dass – neben den Siedlern naturgemäß – sogar die Motoren der Umbenennung, also SPD und vor allem die Grünen, das heiße Eisen wohl eher liegenlassen wollen; zumindest bis zur Bundestagswahl.

In den 1980er Jahren, mit Bezirksbeiratsgrößen wie Kurt Kubinski (SPD), Paul Buchert (CDU), Tom Schmutz (Grüne), hätte es eine solche Tagesordnung nicht gegeben. Heute klagen ja viele Bezirksbeiräte, dass sie immer weniger ernst genommen werden. Wer die Themenauswahl der jüngsten Sitzung betrachtet, muss für die Rheinauer konstatieren: Sie sind daran nicht ganz unschuldig.