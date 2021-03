Mit dem zweiten Lockdown Mitte November 2020 musste auch der Mittagstisch in der evangelischen Versöhnungsgemeinde auf der Rheinau wieder schließen. Nun gibt es ein neues Angebot: Jeden Dienstag können sich die Menschen aus der näheren Umgebung eine Tüte an den offenen Fenstern des Gemeindehauses abholen. Darin enthalten: ein warmes Essen, ein süßes Teilchen – und hin und wieder ein kleines zusätzliches Geschenk.

„Wir sind sehr froh, dass wir wenigstens eine Tüte anbieten können“, sagt Maria Hüttner vom Diakonischen Werk. Sie organisiert das Projekt, das ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Der Mittagstisch sei in der Nachbarschaft schmerzlich vermisst worden. Es sind hauptsächlich ältere Menschen, die den Weg zum Gemeindehaus finden. Vor der Corona-Pandemie besuchten rund 80 Gäste jeden Dienstag den Mittagstisch, immerhin sind es jetzt rund 45, die das „to go“ Angebot nutzen.

Soziale Kontakte wichtig

„Den meisten geht es nicht so sehr um das Mittagessen, sondern um soziale Kontakte“, sagt Pfarrer Uwe Sulger von der evangelischen Gemeinde, „wir wollen unser Motto ’Gemeinsam statt einsam’ mit Leben füllen“ – auch während der Corona-Pandemie. „Viele der älteren Menschen haben wieder eine Ansprache und ein Ziel, wo sie wenigstens einmal in der Woche hingehen können“, ergänzt Maria Hüttner. Der Mittagstisch will zur besseren Vernetzung des Stadtteils beitragen und Ansprechpartner sowie Mittelpunkt vor allem für die Senioren der Nachbarschaft sein.

Weitere Angebote geplant

„Wir wollen den Menschen mehr anbieten, als nur ein Mittagessen“, betont Maria Hüttner. Gedacht ist an eine Sozialberatung für Senioren, denn gerade älteren Menschen falle es oft schwer, Anträge auszufüllen oder um Hilfe zu bitten. Zudem hoffe man, dass sich die Gäste bald wieder an einen Tisch setzen können – „selbstverständlich unter den entsprechenden Hygienevorschriften mit Masken und Abstand“. Etwas mehr Ansprache und Geselligkeit sei für die Menschen in der Nachbarschaft sehr wichtig, ergänzt Sulger, „viele sitzen den ganzen Tag allein in ihrer Wohnung“.

Der Mittagstisch ist ein gemeinsames Projekt der evangelischen Gemeinde Rheinau und der Diakonie. Er wurde Ende 2011 erstmals angeboten und kommt seitdem auf der Rheinau sehr gut an. red/scho