Vorfahrt genommen - 15.000 Euro Sachschaden

Mannheim. Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag in Mannheim-Rheinau zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 32-Jähriger gegen 01.30 Uhr auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. An der Einmündung zum Rheinauer Ring nahm er einer 65-jährigen BMW-Fahrerin die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug der 65-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille bei dem Unfallverursacher. Die Beamten haben seinen Führerschein einbehalten und ermitteln nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.