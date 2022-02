Verkehrsunfall mit Totalschaden auf der Rheinau

Mannheim. Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen Unfall mit Totalschaden in Mannheim-Rheinau verursacht. Wie die Polizei mitteilte, setzte der 35-Jährige am Dienstagnachmittag zum Überholen eines Autos an, wobei er übersah, dass sich der 23-jährige Fahrer zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Dank einer Vollbremsung wurde ein Zusammenstoß mit dem Auto verhindert. Jedoch geriet der 35-jährige ins Schleudern und stieß auf ein geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug mehrfach auf der Straße. Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 10 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1