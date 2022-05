Unter Drogen mit gestohlenem Wagen - Unfall endet im Gefängnis

Mannheim-Rheinau. Ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis hat am Samstagabend unter Drogen einen Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Wagen in Mannheim-Rheinau verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 44-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte erst einen geparkten Opel und stieß dann mit einem geparkten Skoda zusammen, der auf ein weiteres Auto geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 5.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der unverletzte 44-Jährige gab unverzüglich an, Amphetamin konsumiert zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Zusätzlich gestand er, das von ihm gefahrene Auto zuvor gestohlen zu haben.

Die Beamten konnten seine Aussagen bestätigen. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Das Unfallfahrzeug wurde bereits am Samstagnachmittag in Mannheim-Sandhofen als gestohlen gemeldet.

Der 44-Jährige gelangt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Am Folgetag wurde der Mann dem Amtsgericht Mannheim vorgeführt und in eine Justizanstalt gebracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2