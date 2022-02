Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Tüten to go: Sonntagseinladung an Bedürftige in Mannheim-Rheinau

Tüten mit einer warmen Mahlzeit und Getränken haben Eleonore Köble und Johanna Willmann und ihr Helferteam für bedürftige Menschen gepackt. © Sylvia Osthues