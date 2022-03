„Trolori“ kommt in den Stadtteil

Das Jugendhaus Hochstätt und das Spielmobil der Jugendförderung der Stadt Mannheim bilden eine Kooperation und holen den Kinder- und Jugendzirkus „Trolori“ auf die Hochstätt. Das teilt die Stadt mit. Bei der Zirkusschule „Trolori“ handelt es sich um ein kostenfreies spielpädagogisches, wöchentliches Angebot des Spielmobils der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheit, das Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren die Möglichkeit bietet, sich in allerlei Disziplinen rund um das Thema Zirkus zu versuchen.

Regelmäßiges Kursangebot

Die derzeitigen Disziplinen sind: Devilstick, Diabolo, Hula-Hoop, das Jonglieren mit Tellern, Tüchern, Bällen und Keulen, Kugellauf und mehr. „Die Verantwortlichen möchten Körperbewusstsein, Zusammenhalt und Spaß in einem Angebot, welches schon seit mehreren Jahren in ganz Mannheim erfolgreich läuft, auch in der Hochstätt etablieren“, heißt es. Mit den beiden jungen, engagierten Trainern Marc Reiner als Jugendsozialarbeiter im Jugendhaus Hochstätt und Antonia Nied als langjähriger Trainerin der Zirkusschule findet ab dem 28. März, 17 bis 19 Uhr, immer montags das regelmäßige Zirkusangebot im Jugendhaus Hochstätt, Riestenweg 15a, statt.

Der Kinder- und Jugendzirkus ist ein Angebot des Spielmobils. © Prosswitz

Bereits am kommenden Samstag, 26. März, gibt es ab 14 Uhr eine Auftaktveranstaltung im und um das Jugendhaus Hochstätt. Bei Grillgut und alkoholfreien Cocktails können interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern einzelne Disziplinen ausprobieren und sich von einem kleinen Auftritt der bereits bestehenden „Trolori“-Artistinnen begeistern lassen. Es gelten die dann aktuellen Hygieneregeln. red

