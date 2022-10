Mannheim. Die Sauberkeit im Vorort ist Thema der Stadtteilkonferenz Rheinau am Mittwoch, 19. Oktober, 18.30 bis 21 Uhr im Saal des Nachbarschaftshauses, Rheinauer Ring 101. Besprochen werden bei der Veranstaltung die Fragen: Wie ist die aktuelle Situation? Was tut die Stadt derzeit? Was kann sie noch tun? Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mit den Experten zu diskutieren.

