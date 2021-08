Stadtteil nach Corona neu entdecken

Die Rheinau und ihre vielfältige Vereinsszene nach der Corona-Pandemie wieder besuchen und neu zu entdecken – diese Mission verfolgt der Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins, Andreas Schäfer (kl. Bild). Am Samstag, 4. September, lädt er deswegen zum 1. Rheinauer Rundgang ein. Von 11 bis 17 Uhr demonstrieren die Vereine an verschiedenen Stationen im Stadtteil ihre Leistungsfähigkeit.

Schäfer: „Vor dem Hintergrund, dass der Großteil aller im Stadtteil ansässigen Vereine wenig oder sogar nur eingeschränkte Möglichkeiten hatten, ihren Betrieb am Laufen zu halten, möchten wir die Rheinauer Bürgerinnen und Bürger dahingehend animieren, unsere Mitgliedsvereine und -einrichtungen zu entdecken und zu besuchen.“

Der Rundgang, der erstmals in dieser Form stattfindet, ist als Ersatz für das in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal wegen der Pandemie ausgefallenen Rheinauer Stadtteilfest gedacht, so erklärt Vorsitzender Schäfer.

Los geht’s am Nachbarschaftshaus

Zur Eröffnung am Samstag um 11 Uhr vor dem Nachbarschaftshaus, Rheinauer Ring 101, hat sich der Chef der SPD-Gemeinderatsfraktion und Rheinauer Stadtrat Thorsten Riehle angekündigt. Hier kann man gleich Einblick nehmen in die Vereinsarbeit des Jugendtreffs, der Funker, des Tanzsportvereins Mannheim Rheinau und dem mit Angebot von Kaffee Kuchen zusprechen. Wer’s deftiger mag, ist dann beim Angelsportverein ASV Früh-Auf 1977 in der Schwetzinger Landstraße 41 richtig: Hier werden Fischgerichte und Getränke angeboten.

Bei Optik Faust, Relaisstraße 71, können die Besucher die legendären Dampfnudeln von Brigitte Dick probieren und anschließend zum Büro des Sozialverbands VdK, Schwabenheimer Straße 1 ( Marktplatz) und zur evangelischen Versöhnungskirche weiterspazieren. Im Garten und am Gemeindehaus präsentieren sich der Förderverein der Versöhnungskirche, der Gemeinnützige Verein, - der Kanu-Club Rheinau sowie der Förderverein der Stadtbibliothek. Ein Foodtruck steht zudem mit einem leckeren Speisen- und Getränkeangebot parat.

Schäfer: „3G-Regel einhalten“

Schäfer weist darauf hin, dass die Teilnahme an der Veranstaltung und bei den einzelnen Stationen des Rheinauer Rundgangs „aufgrund der aktuellen Situation nur unter Einhaltung der 3-G-Maßnahmen-Regelung“ möglich ist: „Bitte tragen Sie auch an allen Stationen einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz“, so der Appell der Vorsitzenden. red/lang (Bild: Konstantin Groß)