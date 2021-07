Unter der Überschrift Capitol Rockt Versöhnung startet die Versöhnungskirche auf der Rheinau drei Sommerkonzerte im Kirchgarten. Los geht es am 30. Juli, 19 Uhr, mit Thomas Siffling und seiner Band. Jonathan Zelter tritt unplugged mit Bandmitglied Philipp Sengle am 31. Juli, 19 Uhr, vor das Publikum. Den Abschluss machen am 1. August, 19 Uhr, die Jungs von ROCKT zu HAUSE. Als Bühne wird ein mobiler Truck dienen. Davor gibt es Picknickdeckenplätze für bis zu 6 Personen (Decke muss selbst mitgebracht werden). Dahinter werden Bierbänke aufgestellt. Infos und Karten gibt es unter Tel. 0621-33 67 333 und www.capitol-mannheim.de. aph

