„Scharfes Eck“ wird schon bald entschärft

Auf die Autofahrer im Mannheimer Süden kommen im zweiten Halbjahr harte Monate zu. Wie Sven Lehr vom Stadtraumservice der Stadt Mannheim auf der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates Rheinau mitteilte, wird ab Oktober die Essener Straße im Rheinauhafen saniert und dazu halbseitig gesperrt. Kompliziert wird es dadurch, dass zuvor in der Rhenaniastraße die Fernwärmeleitungen erneuert werden und auch hier Sperrungen erfolgen.

Die Essener Straße führt als Verlängerung des Edinger Riedweges den überregionalen Schwerlastverkehr von der B 36 in den Rheinauhafen. Zugleich fungiert sie als zentraler Zubringer zur „zweiten Hafenzufahrt“ auf den Rhein-Neckar-Schnellweg und dient damit der Verkehrsentlastung für Rheinau-Süd.

Fünf Monate Bauzeit

Vor allem auf Grund des Schwerlastverkehrs ist ihr Zustand so, dass sie saniert werden muss. Dafür nimmt die Stadt 1,7 Millionen Euro in die Hand. Die Arbeiten sollen im Oktober beginnen und etwa fünf Monate dauern, sofern der Winter nicht zu hart wird. Im Februar/März sollen sie abgeschlossen sein.

Für den Ablauf, die Kosten und die Qualität der Arbeiten optimal wäre ein Vollsperrung der Essener Straße. Das ist aber nicht möglich, da eine alternative Zufahrt nicht besteht. „Alles, was hier reinfährt, muss hier auch wieder raus“, formuliert Lehr. Daraus folgt eine halbseitige Bauweise mit einer durch Ampeln geregelten Befahrbarkeit einer Fahrspur in beiden Richtungen. „Ist nicht so super optimal, aber die einzige Lösung“, bekannte Lehr.

Unterteilt sind die Arbeiten in sieben Bauabschnitte. Jeder wird separat fertiggestellt – bis zur vorletzten Schicht. Um Nähte und Fugen, jeweils erste Angriffspunkte für Wasser und damit für Schäden, zu vermeiden, wird die letzte Schicht in einem Zug hergestellt. Nur zu diesem Zweck erfolgt an einem Wochenende eine Vollsperrung von Freitagabends bis Montagmorgen 5 Uhr.

Kuriose Vorfahrtsregelung

Im Zuge des Umbaus entschärft werden soll die Einmündung in die Ruhrorter Straße. „Wir haben hier ja eine etwas kuriose Verkehrssituation“, erinnert Lehr. Denn diese Einmündung hat gegenüber der geradeaus führenden Straße Vorfahrt. Schilder und Blinklichter weisen auf diese ungewöhnliche Vorfahrtsregelung hin. Trotzdem erkennen gerade Trucker von außerhalb sie nicht immer sofort. „Man muss schon aufpassen“, weiß Sitzungsleiter Thorsten Riehle: „Das ist ein scharfes Eck“.

Im Rahmen der Sanierung soll die Abbiegespur in die Ruhrorter Straße nun auch baulich so umgestaltet werden, dass deren Bevorrechtigung sofort deutlich sichtbar wird.

Roseluise Koester-Buhl, für die Grünen im Gremium, fragte, ob beim Umbau auch etwas für den Radverkehr getan werden könne. „Auf der Straßenseite stadtauswärts ist der Gehweg so breit, dass man, weil es kaum Fußgängerverkehr gibt, getrost Gehweg und Radweg gemeinsam machen könnte“, glaubt sie. Auf der anderen Seite wäre es in der Tat schwieriger wegen der Parkbuchten. Lehr sagte zu, die Idee mitzunehmen, glaubt aber, dass es „auf Straßen mit solcher Verkehrsbelastung, mit solchem Schwerverkehr, für eine Radverkehrsführung in einem gemischten Querschnitt auf der Straße sehr schwer wird.“

„Das Konzept finde ich sehr professionell“, lobte FDP-Rat Hans Held, beruflich selbst aus dem Metier kommend, warf aber trotzdem ein: „Der erste Bauabschnitt macht mir sehr große Sorgen. Wir haben jetzt schon einen großen Lkw-Rückstau bis auf die Kreuzung der Siedlung.“ Wenn dieser sich durch die Bauarbeiten verstärke, dann wäre dies eine noch größere Belastung für den Brühler und Ketscher Ring. Zudem: Wenn sich an der Kreuzung Edinger Riedweg/ Rohrhofer Straße der Verkehr staut, wäre es für alle, die Richtung Rohrhof/Brühl wollen, verlockend, den Umweg durch die Leutwein- oder die Nachtigal-Straße zu nehmen. Die Stadt sieht die Problematik aber sehr wohl.

Zumal, wie Lehr mitteilte, die MVV ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte ihre Fernwärmeleitungen in der Rhenaniastraße erneuere und diese Straße komplett sperre. Die Umleitung für den Schwerlastverkehr soll dann über Altriper, Düsseldorfer, Ruhrorter und Essener Straße führen, also durch die Baustelle.

„Aber es gibt hier ein Agreement“, beruhigte Lehr: Wenn absehbar sei, dass der Verkehr durch die Umleitung so stark ist, dass in der Essener Straße eine Ampelregelung nicht durchzuführen ist, dann soll dieser Abschnitt der Maßnahme erst einmal verschoben werden.