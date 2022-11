Rheinau: Glückspaten stellen Wunschbaum in der Sparkasse auf

Mannheim. Der gemeinnützige Verein Glückspaten setzt seine mittlerweile zur Tradition gewordene Aktion Wunschbaum in diesem Jahr fort – wieder in enger Partnerschaft mit der Filiale der Sparkasse Rhein Neckar Nord in der Relaisstraße 28.

Der Wunschbaum, der am Donnerstag, 24. November, 17 Uhr, aufgestellt wird, ist geschmückt mit Wunschzetteln, die von Kindern und Jugendlichen aus Rheinau und Hochstätt ausgefüllt werden. Damit sollen die Weihnachtswünsche von finanziell benachteiligten Kindern erfüllt werden.

Markus Schwarz-Riehle, Gründer und Vorsitzender des Vereins, ist voller Vorfreude: „Wir sind sehr gespannt, wie viele Kinder und Jugendliche wir in diesem Jahr beschenken dürfen. Schon jetzt danken wir allen Bürgern, die sich an dieser Aktion beteiligen. Nur durch deren Engagement können wir Wünsche denjenigen erfüllen, die ansonsten wenig oder gar nichts unter dem eigenen Weihnachtsbaum finden.“ 2021 waren es 281 Geschenke, die Kinderherzen höher schlagen ließen. Der Wunschbaum steht ab Donnerstag, 17 Uhr, in der Sparkassenfiliale. Ab dann können die Wunschzettel vor Ort abgeholt werden.

Geschenkabgabe bis 14. Dezember

Die Geschenke sollen bis spätestens Mittwoch, 14. Dezember, wieder abgegeben werden. Wer möchte, kann diese Aktion auch mit einer Geld-Spende unterstützen. Es wird kein Wunsch unerfüllt bleiben, weil die Sparkasse Rhein Neckar Nord alles, was nicht über Spenden gedeckt ist, übernimmt. „Die Sparkasse im Stadtteil hat uns von der ersten Stunde an unterstützt, dafür sind wir sehr, sehr dankbar“, so Schwarz-Riehle.