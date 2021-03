  Rhein-Neckar-Kreis: 130 neue Corona-Infektionen am Wochenende

Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist über das Wochenende wieder auf mehr als 50 gestiegen. Am Sonntag lag sie bei 56, am Freitag noch bei 43. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt täglich veröffentlicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Der Anstieg ist die Fortsetzung eines Trends, der sich seit Dienstag der vergangenen Woche abzeichnet.

Am Samstag und Sonntag kamen zusammengenommen 130 neue Corona-Fälle hinzu. Einen höheren Wert gab es zuletzt am Wochenende vom 30. und 31. Januar. Die Zahl derer, die aktuell mit dem Virus infiziert sind und sich deshalb in Isolation befinden, ist über das jüngste Wochenende in etwa gleich geblieben, sogar ganz leicht gesunken. Stand Sonntag gab es kreisweit 469 sogenannte aktive Fälle, am Freitag waren es noch 473. Am Samstag fiel dieser Wert kurzzeitig auf 411.

Blick in die Kommunen

In den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße sieht die Corona-Lage aktuell (Stand Sonntag) wie folgt aus. Vorne steht die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen, in Klammern ist aufgeführt, wie vielen Menschen aktuell noch das Virus in sich tragen: