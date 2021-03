Der Bezirksbeirat Rheinau hat sich gegenüber der Verwaltung für größere und damit besser erkennbare Rauchverbotsschilder in den Wartehäuschen des ÖPNV im Stadtteil ausgesprochen. Laut Stadt will die dafür zuständige RNV nun die Anregung der Bezirksbeiräte aufnehmen, „um die bestehenden Hinweise der Polizeiverordnung zu Alkohol- und Rauchverbot innerhalb der bisherigen querformatigen Fläche neu zu gestalten“. Voraussetzung sei, dass in den Vitrinen der Fahrgastunterständerespektive Wartehäuschen Flächen verfügbar sind, die nicht für die Fahrgastinformation benötigt werden. Dabei habe die RNV – wie vom Bezirksbeirat angeregt – eine größere Abbildung der Piktogramme im Blick. Allerdings könne das vorgeschlagene Format von 30 Zentimetern nicht umgesetzt werden, da die Vitrinenflächen grundsätzlich „im DIN-Rastermaß mit entsprechenden kleinteiligen Nebenflächen gegliedert“ seien.

Separater Hinweis

Möglich sei aber eine optisch präsentere Ausnutzung der bisher für die Darstellung der Polizeiverordnung genutzten querformatigen Fläche. Ergänzend dazu prüfe die RNV, ob in einzelnen Vitrinen auch zusätzliche Flächen für einen separaten Rauchverbotshinweis genutzt werden könnten. Da deren Bespielung aber – etwa für aktuelle Verkehrshinweise oder Kundeninformationen – immer auch kurzfristigen Änderungen unterworfen sei und flexibel nutzbar bleiben müsse, könne diese Lösung nicht systematisch garantiert werden. scho