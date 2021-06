Quartierbüro mit Podcast

Das Caritas-Quartierbüro auf der Rheinau hat einen Podcast über den Stadtteil gestartet. Darin werden Vereine, Organisationen und Einrichtungen vorgestellt sowie Ereignisse und Entwicklungen thematisiert. „Die Rheinau ist ein sehr vielfältiger Stadtteil, in dem sich viele Menschen engagieren. Dieses Spektrum möchte ich in dem Podcast zeigen und bekannter machen“, sagt Caritas-Mitarbeiter Paul Wenzel. Interessierte haben die Möglichkeit, eigene Themen einzubringen oder eine eigene Podcastfolge zu produzieren. „Denkbar ist, dass sich zum Beispiel Schulklassen beteiligen“, so Wenzel. Jeden Monat soll eine neue Folge erscheinen. Die erste Folge stellt Sportvereine vor und ist bei Spotify und auf der Webseite caritas-mannheim.de zu hören. aph

