Prozedere „wie vereinbart und versprochen“

Die jüngsten Vorschläge für mögliche neue Straßennamen in Rheinau-Süd (der „MM“ berichtete) haben die Diskussion zu diesem Thema weiter belebt. „Bei mir steht das Telefon nicht still“, berichtete FDP-Bezirksbeirat Hans Held, zugleich Vorsitzender der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd. Sitzungsleiter Thorsten Riehle betonte unter „Verschiedenes“, dass es sich nicht um Vorschläge der Verwaltung handle.

Wie mehrmals berichtet, geht es um vier Straßen in Rheinau-Süd, die nach den Kolonialisten und Rassisten Theodor Leutwein, Adolf Lüderitz und Gustav-Nachtigal sowie dem Hitler-Bewunderer Sven Hedin benannt sind. Im Herbst brachte die Verwaltung einen Antrag auf den Weg, diese Straßen umzubenennen. Der Bezirksbeirat hat dem bereits mehrheitlich zugestimmt, der Gemeinderat darüber aber weder diskutiert noch darüber entschieden.

Leutwein- und Lüderitzstraße in Rheinau-Süd. © Konstantin Groß

„Die Entscheidung steht nach wie vor aus“, machte Riehle klar: „Es bleibt bei dem, was wir vereinbart haben und was versprochen ist.“ So soll vor Ort zunächst eine prinzipielle Information durch das Marchivum und Historiker der Universität Mainz stattfinden, die in einer Studie das kolonialistische und rassistische Verhalten von Leutwein, Lüderitz, Nachtigal und Hedin wissenschaftlich aufgearbeitet hatten. Es soll eine Bezirksbeiratsstzung geben mit Beteiligung der Siedlergemeinschaft und vor allem der Bürger.

Sollte der Gemeinderat der Abschaffung der jetzigen Namen zustimmen, werde man sich laut Riehle „in einem gemeinsamen Prozess der Namensgebung annehmen.“ Bei den im „MM“ vorgestellten Namen handle es sich nicht um solche, die innerhalb der Verwaltung kursieren, sondern – wie vom „MM“ aber auch ausdrücklich vermerkt – um Vorschläge des Arbeitskreises Kolonialgeschichte – „um, wie ich finde, sehr interessante Namensvorschläge“, wie Riehle persönlich hinzufügte.

„Die Leute glauben, dass die Straßen schon umbenannt sind“ berichtet Held von den Reaktionen: „Die Emotionen sind jetzt noch mal gestiegen.“ Wenn das Verfahren bleibe wie besprochen – Information und Konsultation vor Ort – , dann sei dies im Sinne der Siedlergemeinschaft.