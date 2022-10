Polizei Mannheim sucht Pedelec-Eigentümer

Mannheim. Die Polizei Mannheim sucht derzeit nach dem Eigentümer eines herrenlosen Pedelec E-Horizon. Wie die Polizei mitteilt, war das neuwertige Fahrzeug seit drei Wochen in einer Tiefgarage am Sven-Hedin-Weg in Mannheim-Rheinau unverschlossen abgestellt worden und konnte bisher niemandem zugeordnet werden.

Möglicherweise wurde das Zweirad entwendet. Das Pedelec wurde von der Polizei sichergestellt und kann beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 833970 und gegen Besitznachweis abgeholt werden.