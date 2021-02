„Meine Kinder besuchen die Rheinaugrundschule. Aufgrund der familiären Arbeitssituation habe ich sie für den Schulhort angemeldet“, berichtet Sebastian Köhler. Er ist Elternbeiratsvorsitzender des Horts und zieht in einem Schreiben an die Stadt persönliche Bilanz: „Leider hat nur eines meiner vier Kinder einen Hortplatz bekommen. Also 75 Prozent nicht.“ Dabei sieht sich Köhler nur als Beispiel. Denn wie ihm gehe es vielen im Stadtteil, so die Beiratsvorsitzende der Grundschule, Alice van Scoter: „Die Plätze sind und bleiben ein gefühlter Glücksgriff.“

Leerstehendes Gebäude im Blick

AdUnit urban-intext1

Auf Nachfrage räumt die Stadt ein, dass es im Stadtteil Probleme bei der Schulkindbetreuung gibt: „Die Hortsituation ist angespannt, da eine geplante Gruppe nicht eröffnet werden konnte“, so die Sprecherin des Bildungsdezernats, Beate Klehr-Merkl. Grund dafür sei „jedoch nicht vordringlich mangelnder Raum, sondern der Mangel an geeigneten Fachkräften.“ Dennoch haben die Eltern und mehrere Bezirksbeiräte ein Auge auf das leerstehende ehemalige Awo-Gebäude in der Plankstadter Straße 4 geworfen. Es grenzt direkt an die Rheinaugrundschule.

Für die Betroffenen liegt deshalb der Gedanke nahe, dass dort zusätzliche räumliche Kapazitäten für den Hort geschaffen werden könnten: „Dieses Gebäude wäre sowohl von seiner Lage als auch zukünftigen Spielmöglichkeiten ideal für eine Vergrößerung“, schreiben die Beiräte an die Stadt. In der Schule selbst werde es eng, meint Alice van Scoter: „Es gibt aktuell kein Zimmer, das nicht von einer Klasse belegt ist.“

Dem Hinweis des Elternbeirats sei man nachgegangen, so Klehr-Merkl: „Das Gebäude ist vermietet und steht nicht für eine Betreuungseinrichtung zur Verfügung.“ Die Grünen geben sich damit nicht zufrieden. In den Gemeinderat brachten sie einen gemeinsamen Antrag der Rheinauer Grünen-Bezirksbeiräte und der SPD zur Nutzung des Awo-Gebäudes ein. Es komme nicht nur für einen Hort, sondern auch für den neu entstehenden Mehrgenerationenspielplatz, den Seniorentreff oder das Quartiermanagement in Frage. Die Stadt soll „zeitnah klären, für welche dauerhafte Nutzung“ das Awo-Gebäude geeignet ist. Es solle „ertüchtigt“ werden, außerdem müsse die „Suche nach weiteren geeigneten Räumen im Stadtteil“ intensiviert werden.

AdUnit urban-intext2

Während Hortplätze auf der Rheinau Mangelware sind, habe sich andernorts die Lage entspannt, berichtet die Stadt auf Anfrage. In Feudenheim eröffnete InFamilia seine neuen Räume zur Schaffung von 30 Plätzen. Damit sei im Stadtteil „der Bedarf für das laufende Schuljahr gedeckt“. In der Neckarstadt-Ost sollen 20 neue Plätze „zum Schuljahr 2021/22 zur Verfügung stehen“.