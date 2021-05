Pflanzensamen für einen bienenfreundlichen Mannheimer Süden

Alice van Scoter, Bezirksbeirätin der Grünen auf der Rheinau, sowie die Grünen-Ortsverbände Neckarau, Lindenhof und Rheinau haben sogenannte Baumpatenschaften 2.0 ins Leben gerufen, um bienenfreundlichen Pflanzensamen zu verbreiten.

Zunächst habe man einige gängige Samenmischungen, die als bienenfreundlich gekennzeichnet waren, untersucht. Leider habe keine der Mischungen den hochgesteckten Anforderungen entsprochen, so die Ortsverbände. Sie seien zumeist nicht auf die heimischen Insekten abgestimmt und auch nur einjährig gewesen. In Zusammenarbeit mit der Biologin und Grünen-Stadträtin Gabriele Baier, einer ausgewiesenen Expertin auf dem Gebiet Naturgärten, stellte man kurzerhand eine Samenmischung heimischer Pflanzen selbst zusammen.

Mehr als 1000 Tütchen befüllt

„Das Besondere an unserer Mischung: Sie ist mehrjährig und auf unsere heimischen Insekten und die sandigen Böden des Mannheimer Südens abgestimmt“, so Alice van Scoter. So könnten Anwohner ihr direktes Umfeld mit blühenden Pflanzen verschönern und gleichzeitig die Nahrungs- und Lebensraumbedürfnisse von Bienen, Schmetterlingen und heimischen Insekten bedienen. Mehr als 1000 Tütchen seien bereits von den Grünen-Ortsverbänden im Süden befüllt, zugenäht und etliche bereits verteilt sowie etwa auf Baumscheiben ausgesät worden.