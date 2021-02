Der Förderverein der Zweigstelle Rheinau begrüßt die neue Leiterin der Stadtteilbibliothek: Véronique Bolleyer hat die Nachfolge von Nobert Kugel angetreten hat. Bolleyer ist gelernte Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und seit vergangenem Frühjahr Bachelorabsolventin der Hochschule für Medien in Stuttgart.

Während eines Praxissemesters lernte sie die Bibliothek kennen und übernahm ab Mai 2020 bis Dezember 2020 die Leitung des Jugendbereichs „JungLe“ in der Zentralbibliothek in N1. Nun ist sie Leiterin der Zweigstelle Rheinau und entwickelt dort gemeinsam mit ihrer Kollegin Christine Seifert neue Angebote.

Für die Zeit des Lockdowns bietet die Stadtteilbibliothek einen Abholservice an. Kunden mit gültigem Bibliotheksausweis können online (katalog.mannheim.de) nach Medien recherchieren, diese entweder online, telefonisch oder per E-Mail vorbestellen und nach Terminvereinbarung abholen. Zudem bietet die Stadtteilbibliothek Rheinau ein „Lesefenster“ an. Dabei handelt es sich um Medien, die in den Fenstern im Eingangsbereich ausgestellt sind. Jedes Medium ist mit einer Nummer versehen, und wer ein oder mehrere Medien ausleihen möchte, kann einfach die Nummer an das Zweigstellenteam durchgeben. Neben dem „Lesefenster“ bietet die Stadtteilbibliothek auch „Überraschungstüten“ für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren an. Die Taschen sind themenspezifisch mit unterschiedlichsten Medien und Rätseln sowie Bastelanleitungen gefüllt. Die Stadtteilbibliothek ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr (Tel. 0621/8710253, per Mail an stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de) erreichbar. scho