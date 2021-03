Zu Ostern gibt es zwei neue Angebote der Stadtteilbibliothek Rheinau: Zum einen sind alle Kinder eingeladen, ein großes Fensterbild zu basteln. Eine große „Frühlingswiese“ soll an der Fensterfront der Zweigstelle entstehen. Die Kinder haben bei den Motiven freie Wahl, es sollte nur zu den Themen Ostern und Frühling passen. Die selbst gebastelten Fensterbilder und gemalten Ostereier können bis zum 1. April in der Zweigstelle abgegeben werden. Ein weiteres Angebot ist eine „Escape Mission“ zu dem Thema Ostern. Mitmachen können Kinder ab neun Jahre, die Freude am Rätselraten haben. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung per E-Mail nötig. Die Stadtteilbibliothek Rheinau ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr unter Tel. 0621/8710253 oder per E-Mail an die Adresse stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de erreichbar .scho