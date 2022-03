MVV berät zu grüner Fernwärme

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV will im Rahmen seines Mannheimer Modells die Fernwärme Schritt für Schritt immer grüner machen. Im Stadtteil Mannheim-Rheinau sollen jetzt rund 60 Hauseigentümer im Rheinauer Ring und der Schriesheimer Straße die Möglichkeit bekommen, von der Gasversorgung auf die klimafreundliche Fernwärme umzusteigen und eine Kompakthausstation sowie einen Hausanschluss in ihrem Haus installieren zu lassen. Das teilt das Unternehmen mit.

„Mit unserem Sonderprojekt möchten wir unter anderem eine intensive Beratung zu den Vorteilen der Umstellung von Erdgas auf Fernwärme und den neuen attraktiven staatlichen Förderprogrammen anbieten“, betont Sebastian Statnik, Vertriebsmanager bei MVV. Das Energieunternehmen hat für den klimafreundlichen Fernwärmeausbau in Rheinau ein umfangreiches Förderprogramm aufgelegt. Es ist zeitlich begrenzt (bis 30. September) und gilt laut MVV nur für die im Rahmen des Sonderprojektes ausgewiesenen Straßenzüge.

Auf dem Wochenmarkt

Begleitet wird das Sonderprojekt von Informationsveranstaltungen: Die Beraterinnen und Berater des MVV-Fernwärmeteams sind vom 4. bis 9. April, Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr, im Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer Ring 101, für Fragen offen. Dort können sich Interessierte gleich auch die Funktionsweise einer Kompakthausstation erklären lassen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zudem eingeladen, sich auf dem Rheinauer Wochenmarkt am Marktplatz in der Frobeniusstraße, am kommenden 25. März sowie am 1. April, 8 bis 12 Uhr, beraten zu lassen. red/aph