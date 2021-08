Mit neuer Hymne aus der Pandemie

Mit neuer Vereinshymne und neugewähltem Verwaltungsrat startet der Sportverein Rot-Weiß Rheinau in die Zeit nach der Corona-Pandemie. Wie Hans-Joachim Possmann mitteilte, konnte Präsident Erwin Prudlik nach zwei Jahren wieder 83 Mitglieder zu einer Versammlung begrüßen. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr fand die Jahreshauptversammlung jetzt im Freien unter der Pergola des Clubhauses statt.

Zudem, so ging aus den Berichten der Vorstandschaft und der Abteilungen hervor, keine coronabedingten Vereinsaustritte. Und, so Possmann: „die Kasse stimmte auch, so dass Kassenprüfer Hans-Jürgen Storz den Finanzvorstand Klemens Bär entlasten konnte.“

Neue Geschäftsstellenleiterin

Als Nachfolgerin der bisherigen Geschäftsstellenleiterin Gabi Peterkau und als Schriftführerin wurde Julia Batzler einstimmig gewählt. Der Vorstand setzt sich für die nächsten beiden Jahre wie folgt zusammen: Präsident Erwin Prudlik, Vorstand Finanzen Klemens Bär, Vorstand für Anlagen und Technik Dieter Rebennack und Vorstand für Jugend Agnes Hau. Prudlik nahm sodann die Wahl der Abteilungsleiter Gymnastik, Klemens Bär, Fußball-Senioren, Jens Batzler, und Fußball-Jugend, Daniela König vor, die alle einstimmig gewählt wurden.

Die Rechnungsprüfer Hans-Jürgen Storz und Jürgen Brandes wurden ebenso bestätigt, wie der Ältestenrat (Angelika Schwegler, Joachim Storz, Karlheinz Schwabeland, Hubert Maciossek, Norbert Heckert und Heinrich Prudlik). Auf dem Programm stand zudem die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Alle Jubilare, so kündigte Possmann an, werden am 11. September zum Ehrennachmittag mit Kaffee und Kuchen eingeladen. red

