Mehr Rücksicht gefordert

Wie geht es weiter am Rheinauer See? Unter dieser Überschrift hatte SPD-Stadtrat Thorsten Riehle im vergangenen Herbst zu einem Sicherheitsdialog eingeladen und dabei versprochen, mit weiteren Veranstaltungen zum Thema Sauberkeit und Naturschutz die Reihe fortzuführen. Wegen Corona und weil der Sommer vor der Tür steht, hatte Riehle zusammen mit der SPD-Rheinau beschlossen, die beiden Themen in digitaler Form zu bearbeiten.

Unterschiedliche Bedürfnisse

„Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungen“, sagte der Stadtrat. Durch Corona sei der Anspruch auf kleiner Fläche deutlich höher, aber auch schon in den Jahren davor. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Kahlert betonte: „Der Rheinauer See ist ein wichtiges Erholungsgebiet für die Rheinauer und auch die Nachbargemeinden.“ Der See müsse „für alle öffentlich, frei und gut zugänglich sein“. Dafür brauchten sie ein Konzept. Markus Roeingh, Eigenbetriebsleiter Stadtraumservice, erklärte: „Am Rheinauer See gibt es gewisse Zielkonflikte unterschiedlicher Adressaten - Jung und Alt, Erholungssuchende, Sporttreibende und Naturfreunde“. Ende der 1970er/80er Jahre sei das Stadtgebiet Rheinau entstanden mit dem Ziel, ein attraktives Wohngebiet am See für die Bewohner zu schaffen. Besonderheit hier sei das Privateigentum mit einem gewerblichen Sportangebot, das hochattraktiv sei und gern genutzt werde. Auf der anderen Seite gebe es einen Badesee-Anteil mit Liegewiese zur freien Nutzung, was die Stadt offen halten wolle und darüber hinaus die Nutzung durch Angler sowie eine Gestaltung im naturräumlichen Kontext zwischen Brühl und Mannheim. Ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet gebe es hier nicht.

Doch die Weiterentwicklung und Pflege von Grünflächen beziehe sich nicht nur auf ausdrückliche Naturschutzgebiete, sagte Roeingh. Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen am See erfolge in Abstimmung mit dem Bezirksbeirat, die Rasenflächen der Liegewiesen kurz zu halten und andere Flächen zu belassen, um so zur Biodiversität beizutragen. Durch Corona habe es Defekte durch Nutzung, fast eine Übernutzung gegeben, auf die müssten sie sich einstellen, auch in Bezug auf Sauberkeit, so Roeingh. Sabine Mahr vom Fachbereich Klima, Natur und Umwelt, erklärte: „Der Rheinauer See ist ein ökologisch wichtiges kleines Gebiet und aus klimatischer Sicht auch wichtig für die Bevölkerung.“ Gerade wegen Corona würden viele Menschen in die Natur getrieben, Es sei zwar schwierig, allen gerecht zu werden und gleichzeitig Verständnis der Bevölkerung. „Doch Natur und Erholung kann Hand in Hand gehen“, glaubte sie.

Werner Knon, Eigenbetriebsleiter Stadtreinigung, erklärte, „Am See gibt es 34 Papierkörbe.“ Im Sommer hätten sie über eine Fremdfirma verstärkt auch übers Wochenende Wege und Grünflächen gereinigt. Die mobile Eingreiftruppe könne auch gesondert angefordert werden über E-Mail: werner.knon@mannheim.de. Ein großes Problem sei der Hundekot. Vier Hundekottütenspender würden durch Privatpersonen bestückt. Seine Mitarbeiter suchten zudem noch eine große Metalltonne, um heiße Grill-Abfälle sammeln zu können. Anwohner Albert Treber bemängelte, dass der Zaun am Ostufer zum Schutz des Schilfbestandes als Rückzugsbereichs der Tiere sowie des Fischlaichgebietes vor unrechtmäßig eindringenden Badegästen niedergetreten wurde. Stattdessen sei jetzt mitten im See eine Trennungslinie gezogen, die nur den Schwimmbereich verkleinere. „Absperrung erfolgt in der Regel durch Eigentümer“, antwortete Roeingh. Er gehe nicht davon aus, dass dies durch die Stadt geschah. Roeingh und Mahr wollen die Sache mit ihren Kollegen in der Verwaltung besprechen.

Anwohner wollen Schilder

Anwohner monierten außerdem, dass es keine Hinweisschilder gibt, beispielsweise wo Hunde nicht in den See dürfen. Roeingh bezweifelte, dass solche Info-Schilder helfen. Geboten sei vielmehr Rücksichtnahme der Menschen. Auch nach Corona werde es immer wieder anspruchsvolle Tage geben, an denen Menschen sich in manchen Teilen nicht an die Regeln halten, verbotswidrig parken, laut sind bis in die Nacht und den Uferbereich schmutzig zurücklassen. Sie seien im Gespräch mit der Polizei. „Das Ganze fällt und steht damit, ob die Freibäder aufmachen“, meinte Riehle. Der Stadtrat appellierte an die Umlandgemeinden, an einem Strang zu ziehen. „Wir können das nicht alleine bewältigen.“