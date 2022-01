Mann bricht in Büro auf der Rheinau ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau. Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in Büroräume in Mannheim-Rheinau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der auf circa 35 Jahre geschätzte Mann in der Zeit zwischen 17.30 und 19.15 Uhr Zutritt in einen Bürogebäudekomplex in der Besselstraße. Der dunkelblonde, schwarz gekleidete Mann gelangte durch die Haupteingangstür, die wegen Reinigungsarbeiten geöffnet war, ins Gebäude. Daraufhin hebelte er mit mitgebrachtem Werkzeug im ersten Obergeschoss die Tür auf. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Eine Reinigungskraft beobachtete den Unbekannten, wie er das Bürogebäude über ein Fenster verließ und verständigte die Polizei. Die ermittelnde Polizeidienststelle bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 833970 zu melden.

