Kritik am Marktplatz-Umbau

Es ist Freitag, der 9. Juli, 19 Uhr. Normalerweise würde genau an diesem Tag, just zu dieser Uhrzeit, das dreitägige Rheinauer Stadtteilfest eröffnet. Aus nachvollziehbaren Gründen findet es dieses Jahr nicht statt. Zumindest können sich die Mitglieder des Gemeinnützigen Vereins, der es stets organisiert, erstmals seit Monaten wieder mal treffen. Sie besprechen anstehende Feste und den Umbau des Marktplatzes – und üben an der Umsetzung deutliche Kritik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gemeinnützige Verein ist die Dachorganisation der Vereine und Institutionen Rheinaus, organisiert als solcher stadtteilübergreifende Aktivitäten wie Neujahrsempfang und Maibaum-Aufstellung, Drais- und Stadtteilfest, Volkstrauertag und Martinszug – in normalen Zeiten. Seit Corona allerdings finden sie eingeschränkt oder gar nicht statt.

Da sich die Situation, wenn überhaupt, nur sehr langsam bessert, galt es, die kommenden Monate zu besprechen. Manches wird wie bisher im Netz stattfinden. Paul Wenzel, im Quartierbüro Nachfolger von Christiane Rudic, die zur Stadt gewechselt ist, hat einen Rheinau-Podcast initiiert. Zu finden ist er auf der Website der Caritas und auf Spotify.

Projekte im Internet

Rebecca Beteta Vazquez organisiert das Ball-Projekt. Jeder Verein erhält einen Ball und filmt mit ihm eine kurze Präsentation seiner Aktivitäten. Später werden die Filmchen zusammengeschnitten, durch den Ball entsteht dabei eine Einheit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch natürlich soll und kann auf reale Aktivitäten nicht verzichtet werden. Am 4. September soll der bereits im vergangenen Jahr geplante Rheinauer Rundgang starten. Unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ bieten die Vereine auf ihren Anlagen Aktivitäten oder Verpflegung an – unter aktuellen Corona-Bedingungen wie begrenzte Personenzahl.

Nach Pause im letzten Jahr findet am 11. November wieder der Martinszug statt – und zwar vom Marktplatz Rheinau auf den Pfingstberg, um auch den Kindern aus der Hochstätt die Teilnahme zu ermöglichen. Auch die zweite Traditionsveranstaltung des Vereins, die Feier zum Volkstrauertag, findet wieder statt – sie war die einzige, die im vergangenen Jahr trotz Corona nicht ausfiel.

Für den 8. Januar ist der Neujahrsempfang geplant, bei dem sich – wie beim letzten Mal 2020 – Organisationen unter einem Motto vorstellen sollen, diesmal „soziale Stadt“. Hans Held, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, riet jedoch, auf die Tradition mit Festrednern nicht zu verzichten, wie sie einst mit Franz Müntefering oder Jens Spahn gepflegt wurde: „Das war ein Aushängeschild für die Rheinau.“

Erstmals Weihnachtsmarkt

Erstmals soll es auch einen Weihnachtsmarkt geben, mit einer lebendigen Krippe, und zwar am 11. oder 18. Dezember vor dem Nachbarschaftshaus oder „auf dem fertiggestellten Marktplatz“, wie Vorsitzender Andreas Schäfer hofft. „Träum weiter“, ruft Vorstandsmitglied Michael Lösch unter Anspielung auf den Zeitplan verschmitzt dazwischen. Damit war man beim Thema Marktplatz angelangt, der „Festwiese“ der Rheinau. Und mit dessen Umbau ist der Verein keineswegs zufrieden. „Nach meiner Schätzung werden wir etwa 100 Quadratmeter Stellfläche verlieren“, beklagt Michael Lösch. Grund sei, dass mehr Bäume erhalten und die Baumgruben „mit sechs mal acht Metern“ größer würden. Zudem sei die Versorgung mit Wasser- und Stromanschlüssen für Feste nicht gesichert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schäfer äußerte weitere Einwände. Vor allem stört ihn, dass der Bereich zwischen Kirche und Marktplatz nicht verbunden werde: „Das war anders besprochen“, kritisiert Schäfer: „Da macht man eine Bürgerbeteiligung und dann finden die dort besprochenen Dinge nicht statt. Das ist unterirdisch“, erregte er sich.

Ulrike Kahlert, VdK-Vorsitzende und SPD-Bezirksbeirätin, wehrte sich gegen diese „defizitorientierte“ Sicht auf das Projekt: „Ist denn wirklich gar nichts von den Bürger-Wünschen umgesetzt worden?“, lautete ihre rhetorische Frage. Schäfer blieb bei seiner Kritik. Seine Botschaft: „Zögert nicht, es schön zu machen!“