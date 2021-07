Kloschüssel am Wegesrand und jede Menge Zigarettenkippen

Während ihres Aktionstages Sauberkeit Rohrhofer Straße erlebten die zwanzig engagierten Nachbarn wieder Unfassbares: Umweltfrevler scheuen nicht davor zurück, sogar Kloschüsseln, Möbel, große Holzteile mit verrosteten Nägeln und Elektrogeräte in der Natur zu entsorgen.

„Wir wohnen gerne in der Rohrhofer Straße, allerdings stört uns, dass immer mehr Müll in die Natur geworfen wird“, erklärte Lothar Ney. Und keinen scheine es zu kümmern. Eine kleine Gruppe von Nachbarn säubert zwar regelmäßig die Grünstreifen und holt jede Menge Unrat aus den Büschen. „Es ärgert uns, wie unachtsam die Menschen ihren Müll entsorgen und damit die Umwelt belasten“, sagte Olaf Vercruysse. Hinter der Bushaltestelle, wo es steil hinunter geht, liege alles voll Müll. Bei Hochwasser schwimme dann der ganze Dreck an der Oberfläche. Das gefährde die Tiere, wenn Enten oder Schwäne ihren Kopf in leere Blechdosen steckten. Auch in der Wittener Straße sehe es schlimm aus, gegenüber vom Arbeiterheim, ebenso in der Antwerpener Straße. Dort parkten Lkw am Naturschutzgebiet im absoluten Halteverbot. „Dort sieht es aus wie eine Kloake, alles werfen sie in die in Natur – Hausmüll, Autoreifen, Batterien.“ Vercruysse hat deshalb Mülltonnen für die LKW-Fahrer besorgt.

Im Herbst nächste Aktion

Doch ins Naturschutzgebiet dürften sie nicht, um den Müll raus zu holen. Ein Problem dort seien die verschiedenen Zuständigkeiten: An der Bahnstrecke sei die Deutsche Bahn zuständig. Es folgt ein Grünstreifen der Stadt und danach das Naturschutzgebiet. Im Austausch mit Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) waren Ney und Vercruysse auf die Idee gekommen, zusammen mit Nachbarn einen Aktionstag zu machen und damit auch auf das Problem aufmerksam zu machen. Durch die Vermittlung des Stadtrates konnten Ney und Vercruysse auch die Abfallwirtschaft mit ins Boot holen, die sie mit Reinigungsmaterial wie Zangen, Müllbeuteln und Handschuhen unterstützte.

Wilfried Briot und Michael Rudolf sammelten nicht das erste Mal gemeinsam. „Das ist Nachbarschaft und wir wollen auch andere animieren mitzumachen“, sagten sie. Margot Betz sammelte mit, „weil sie hier wohnt und den Stadtteil gern sauber halten möchte.“ Rodrigo Goegler fand schlimm, was da alles an Müll herumliegt. „Es geht auch um Selbstverantwortung, wie verantwortlich die Leute mit den Dingen umgehen“, meinte er. „Zu denken, die Stadt macht‘s doch, ist falsch“, meinte er. In nur eineinhalb Stunden sammelten die Nachbarn 20 Säcke voll Flaschen, Plastik- und Papierabfall, Zigarettenkippen und zwei Einkaufswagen voll Sperrmüll.

Noch mehr brisante Ecken

„Das Ergebnis ist erschreckend“, fand Stadtrat Riehle. „Toll“ fand er auch, „dass die Nachbarn das in die Hand genommen und nicht gesagt haben, wir zahlen doch Steuern.“ Es gebe leider noch viele brisante Ecken im Stadtteil, beispielsweise am Rheinauer See oder auf der Wiese gegenüber von Netto, wo nachts die Autos ranfahren und ihren ganzen Müll rauswerfen.

Deshalb wollen die Nachbarn im Herbst noch einmal eine große Reinigungsaktion starten.