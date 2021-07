Kindertag mit einem Abschied

In der evangelischen Gemeinde Rheinau findet auf dem Gelände der Versöhnungskirche am Samstag, 18. Juli, ein Kindertag statt. Los geht es um 15 Uhr mit einem Familiengottesdienst und einem Mitmachzirkus zur Verabschiedung der langjährigen Leiterin des Kindergottesdienstes, Roselia Koester-Buhl. Sie verabschiedet sich nach 50 Jahren mit einem Geschenk an die Gemeinde: der Zirkus Paletti wird ein Zelt im Garten der Versöhnungskirche errichten. Kinder und ihre Familien sind eingeladen, die Teilnahme ist kostenfrei. Das Ende ist für 19 Uhr geplant. Es gelten die gängigen Maßnahmen des Covid-Schutzkonzeptes. aph

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1