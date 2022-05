Mannheim. Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagabend bei einem Kellerbrand in der Stengelhofstraße in Mannheim-Rheinau im Einsatz. Ein Polizeisprecher erklärte auf Anfrage, dass es nach aktuellem Stand (Donnerstag, 22.50 Uhr) keine Verletzten gebe, auch der Sachschaden sei gering. Bis Redaktionsschluss lagen noch keinerlei Hinweise zur Brandursache vor.

