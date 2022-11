„Karten werden neu gemischt“

Ein Zeitungsartikel über ein Freibad Anfang Dezember – das mag manchem vielleicht etwas seltsam erscheinen. Nicht jedoch denen, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich einer solchen Einrichtung widmen. Die Aktiven des Fördervereins für das Parkschwimmbad Rheinau haben bereits diese Woche ihre Aktivitäten und Veranstaltungen für die kommende Saison festgelegt und Bilanz der zurückliegenden gezogen.

Und die war gleich in doppelter Hinsicht eine ganz besondere. Dank super Wetters verzeichnete sie einen Rekordbesuch: mehr als 63 000 Badegäste, so viel wie seit Jahren nicht. „Das zeigt, wie attraktiv, aber auch wie notwendig dieses Bad ist“, mahnt Christoph Hambusch, der Vorsitzende des Fördervereins. Und dieser feierte – die zweite Besonderheit – im zurückliegenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen. 2002 wurde er gegründet, um eine Schließung des Bades langfristig zu verhindern.

Für die Zukunft einer kommunalen Einrichtung wie des Parkschwimmbades ist das neue Jahr daher nicht ohne Belag. „Wir haben Oberbürgermeister-Wahl, und da werden die Karten neu gemischt“, weiß Hambusch. „Das bringt neue Möglichkeiten“, so der Vorsitzende.

Zumindest für die unmittelbare Zukunft sei die Existenz des Bades gesichert, heißt es in seinem Team. Kein OB-Kandidat könne ins Rennen gehen mit der Ankündigung, die beliebte Einrichtung im flächenmäßig zweitgrößten Stadtteil zu schließen. „Da könnte er seinen Wahlkampf auf der Rheinau gleich sein lassen“, meint einer der Aktiven.

So sieht Hambusch Chancen für die dringend notwendige Generalsanierung. Die Technik sei noch aus den 1960er Jahren, erinnert Schatzmeister Michael Lange, selbst Techniker. Als gute Basis bewertet er daher den Antrag auf Bundeszuschüsse, den der Gemeinderat im Rahmen der Etatberatungen verabschiedet hat. Ein Treffen des Vorstandes mit Fachbereichsleiter Uwe Kaliske soll die Marschrichtung festlegen.

Ehrenamtliche selbst aktiv

Aber auch der Förderverein will, wie bislang bereits, selbst Hand anlegen. Der hintere Eingang Richtung Limburgstraße muss neu gestrichen werden. Noch vor der Saison wollen die Ehrenamtlichen das erledigen: „Das kriegen wir hin, obwohl das eigentlich nicht unsere Aufgabe ist.“

Die Boulebahn, vor gut zehn Jahren mit eigenen Mitteln angelegt, soll zurückgebaut werden: „Dieses Angebot wird einfach nicht angenommen“, konstatiert Hambusch. Weil es nicht die richtige Altersgruppe anspricht? Weil es zu abgelegen ist? Die Ehrenamtlichen sind ratlos: „Es ist halt, wie es ist.“ So soll sie jetzt durch ein Häuschen ersetzt werden, in dem – nach Vorbild einer bekannten Imbisskette – Kindergeburtstage gefeiert werden können.

Verein setzt auf die Jugend

Dass der Verein auf die Jugend setzt, das zeigt auch die Wortwahl in einer weiteren Ankündigung Hambuschs: Angelegt werden sollen nämlich ein „Air Pitch Field“ und eine „Slackline“. Zur Erklärung: Ein „Air Pitch Field“ ist, vereinfacht ausgedruckt, eine Art aufblasbares Fußballfeld, eine „Slackline“ wiederum besteht aus zwei Pfosten mit einem Seil dazwischen, auf dem balanciert wird.

Vor allem soll im Frühjahr endlich ein Geheimnis gelüftet werden: der Name des Maskottchens. Ausgesprochen werbewirksam hat der Förderverein in den letzten Jahren dieses Aushängeschild seiner Aktivitäten auf dem Weg gebracht: Erst mit einem Wettbewerb, wie es aussehen soll, dann mit der öffentlichen Präsentation durch die Künstlerin Annika Frank, schließlich mit einer Umfrage dazu, wie es heißen soll – mit einjähriger Wartezeit bis zur Bekanntgabe des Resultats zum Saisoneröffnungsfest am 20. Mai 2023.

Beim Schlüsselfest zum Saison–ende am 9. September soll es ein Freiluft-Kino geben. Es war bereits für dieses Jahr geplant, musste wegen Regens jedoch abgesagt werden. „Wir hoffen, dass Petrus uns diesmal nicht im Stich lässt“, sagt Hambusch: „Wenn doch, versuchen wir es so lange, bis es mal trocken ist.“

Und schließlich werden nächstes Jahr im Parkschwimmbad zwei Bäume gepflanzt: einer gespendet von Hambuschs Vorgänger Klaus Schäfer und einer von Gründungsmitglied Uwe Posin, der ihn seiner verstorbenen Frau widmet.

Gedenken an Manfred Beisel

Posin selbst gedachte des früheren Vorstandsmitgliedes Manfred Beisel, das kürzlich verstorben ist. „Besonders beim Bau der Terrasse hat er sich große Verdienste erworben“, erinnerte er. Hambusch kündigte an, dass der Verein ihm in der neuen Saison angemessen gedenken wird.

Erwähnt wird Beisels Verdienst sicher im Chronikbuch zum Jubiläum des Fördervereins, das bereits in diesem Jahr erscheinen sollte. Doch Preissteigerungen (für hochwertiges Papier um 229 Prozent innerhalb eines Jahres!) ließen das bisherige Finanzierungskonzept obsolet werden. Das neue steht, im Frühjahr soll das Buch kommen, wenn‘s klappt punktgenau zum 23. April – dem dann 21. Gründungstag des Vereins.