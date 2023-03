Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kulturwochenende In Eigeninitiative: Was vier Familien in Mannheim-Pfingstberg auf die Beine stellen

Inzwischen bereits zum zwölften Mal haben vier Familien aus den Mannheimer Stadtteilen Pfingstberg und Hochstätt zum ökumenischen Kulturwochenende eingeladen - und wieder eine tolle Veranstaltung hingelegt