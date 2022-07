Mannheimer Morgen Plus-Artikel Feiern Großer Andrang bei Stadtteilfest Mannheim-Rheinau

Auch an seinem dritten Tag hat das Stadtteilfest in Mannheim-Rheinau am Sonntag eine ausgesprochen großen Andrang erlebt. Höhepunkt war am Nachmittag der Festumzug von Vereinen und Einrichtungen durch den Ortskern.