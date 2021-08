GlücksPaten zu Besuch in der Lindgren-Schule

Es ist eine gute Nachricht: Die KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH verlängert das Engagement zugunsten der Kinder in Rheinau und Hochstätt. Sylvie Ruckh, Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Ganztagsgrundschule, nahm jetzt den schon lange versprochenen Besuch der GlücksPaten zum Anlass, um die Spielboxen vorzustellen, die der Verein im letzten Jahr den Kindern zu Weihnachten geschenkt hatte.

In allen Klassen stehen Boxen mit Spielgeräten für den Pausenhof, aber auch Spiele für das Klassenzimmer zur Verfügung. Möglich wurde das laut Schule durch zahlreiche Spenden, unter anderem von der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH. „Und damit die Spender auch sehen, was mit ihrem Geld passiert, war es mir wichtig, zu diesem Termin einzuladen“, so die stellvertretende GlücksPaten Chefin Lisa Soltmann, die Geschäftsführer Armin Kayser mitgebracht hatte. Und das hatte noch einen zweiten, sehr freudigen Grund. „Ich freue mich, dass wir mit einer erneuten Unterstützung den GlücksPaten helfen können, Kindern aus finanziell schwachen Familien weiterhin zur Seite zu stehen“, gab Kayser das weitere Engagement der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH bekannt.

Große Überraschung

Das Unternehmen hatte bereits 2020 ein Jahr lang 500 Euro monatlich auf das Spendenkonto überwiesen. Jetzt soll nicht nur die Monatsspende weitergehen, sondern noch einmal 1000 Euro oben drauf gelegt werden. „Wir sind sicher, dass wir damit helfen können, sinnvolle Maßnahmen zu realisieren“, so Kayser. Als Unternehmen, das in Friedrichsfeld Zuhause ist, sei es wichtig, sich vor Ort gegen Kinderarmut und für Perspektiven von Jugendlichen zu engagieren. „Für uns ist die Verlängerung des Engagements eine große Überraschung“, freute sich Lisa Soltmann über die erneute Unterstützung.

Bereits im letzten Jahr konnten die GlücksPaten Angebote wie einen Workshop im Jugendhaus Hochstätt, der unter Anleitung einer professionellen Sprayerin die Kreativität der Jugendlichen gefördert hat, machen. Mit Lesehilfen wurde die Sprachförderung in der Rheinauschule unterstützt und im evangelischen Kindergarten eine pädagogische Begleitung finanziert. Mit Trommelinstrumenten entdeckten Kinder in der Grundschule Rheinau nicht nur ihre Musikalität, sondern fördern auch motorische Fähigkeiten. Das Schulfrucht Programm in den katholischen Kindergärten im Mannheimer Süden und die Anschaffung von Ausstattung im Jugendhaus Rheinau waren weitere Investitionen. Auf insgesamt 11 000 Euro summierten sich nach eigenen Angaben im letzten Jahr die Ausgaben der GlücksPaten in den Stadtteilen Rheinau und Hochstätt. aph

