Geschichte und Bücher als Passion

Wer ihm in den Jahren begegnet ist, in denen er noch viel in der Stadt unterwegs war, der konnte es erleben: Paul Buchert hatte stets eine Kopie seiner „Liste der Innovationen aus Mannheim“ bei sich, die er seinem Gegenüber gerne überreichte. Unbeirrt warb er damit für eine auch bauliche Erinnerung an die Erfinder aus der Region, anfangs zuweilen belächelt – zu Unrecht! Vor fünf Jahren wurde sie in Form der „Meile der Innovationen“ verwirklicht – nur eine der eigenen Innovationen des Rheinauer Kommunalpolitikers, der diesen Donnerstag 85 Jahre alt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der engagierte Paul Buchert 2019 – wie man ihn in Mannheim kennt. © Groß

Geboren am 22. Dezember 1937 im pfälzischen Meckenheim, zeigt er bereits in der Schule seinen Willen zum Engagement: Klassensprecher, Schulsprecher, Stadtschulsprecher aller Ludwigshafener Gymnasien. Als solcher arbeitet er eng auch mit dem pfälzischen Landesschülersprecher zusammen: Helmut Kohl. 1957 macht Buchert am heutigen Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen sein Abi. Gerne wäre er Arzt geworden, doch als Sohn des Arbeiters einer Blechdosenfabrik fehlt das Geld für ein Medizinstudium. So studiert er Theologie, Politik, Geschichte, Geografie, Philosophie und Germanistik in Erlangen und Heidelberg, im dortigen Hörsaal in einer Bank mit dem späteren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel, der ja gerade 90 Jahre alt geworden ist.

1962 zieht er nach Mannheim, wird Referendar am Tulla-Gymnasium, kommt danach ans Lessing, wo er bis zu seiner Pensionierung 30 Jahre als Lehrer wirkt – bekannt für seinen lebendigen Unterricht mit eindrucksvollen Exkursionen, aber auch für seine klaren Standpunkte.

Drei Jahrzehnte Engagement

Denn 1968, inmitten der Studentenunruhen, geht er, obwohl Spross einer seit Generationen sozialdemokratisch geprägten Familie, in die CDU, wird bald Ortsvorsitzender an seinem Wohnort, der Oststadt. 1974 zieht er auf die Rheinau, wird hier Bezirksbeirat und 1978 erstmals Mitglied des Gemeinderats, dem er mit Unterbrechung bis 2009 angehört. Rezept seines Erfolges ist sein Fundament: das ehrenamtliche Engagement. Zwölf Jahre führt er den „Gemeinnützigen Verein“, die Dachorganisation der Rheinau, gründet als solcher 1990 das Stadtteilfest „Fröhliche Meile“, initiiert 2004 das Drais-Denkmal am Karlsplatz, inzwischen längst das Wahrzeichen Rheinaus.

Die von ihm gegründete „Bürgeraktion fürs Freibad Rheinau“ mit der von ihm entwickelten und ausgesprochen eingängigen Abkürzung „BAFF“ verhindert 2001 mit 8000 Unterschriften die drohende Schließung dieser Freizeiteinrichtung, die nur deshalb noch heute besteht.

Immer noch politisch brennend interessiert, zieht er sich allmählich aus allen Ämtern zurück – nach Trauerfällen in der Familie und auf Grund der Gebrechen des Alters. Einer großen Feier zum Geburtstag an seinem Wohnsitz, dem Rheinauer Seniorenzentrum Maria-Scherer-Haus, setzen Corona-Schutzbestimmungen enge Grenzen. Ihm bleibt, was sein Leben schon bisher erhellt: ein gutes Buch und die Geschichte.