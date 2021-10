Genya Kai spielt auf der Fischer-und-Krämer-Orgel

Zu ihrem Herbstkonzert mit der Fischer-und-Krämer-Orgel lädt die Karl-Heinz Scholtissek Stiftung in die katholische St.-Konrad-Kirche im Stadtteil Casterfeld, Im Wirbel 58, am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, ein. In dem markanten, 1962-64 von Heinz Heß nach Vorentwürfen von Dominikus Böhm erbauten Kirchengebäude aus Sichtbeton mit dem kegelförmigen, im inneren halboffenem Turm, wurde 1989 das Instrument des Endinger Orgelbauers installiert. Wie der Vorsitzende der Scholtissek-Stiftung, Reinhard Siegel, ankündigte, spielt Genya Kai (Heidelberg) die Fischer-und-Krämer-Orgel, begleitet vom Instrumentalensemble Hans-Joachim Berg, Robert Sagasser, Tz-Yen Chen sowie Sophie, Carolin und Bradley Johnson (Leitung). Es kommen Werke von Johann Sebastian Bach, Leon Boellmann, Georg Philipp Telemann und Robert Schumann zur Aufführung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

