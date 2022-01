Gemeinderat berät Namen für Straßen

In der Diskussion über die Änderung von vier historisch belasteten Straßennamen in Rheinau-Süd könnte es bald eine erste politische Grundsatzentscheidung geben: „Die öffentliche Beratung zur Straßenumbenennung in Rheinau-Süd wird voraussichtlich in der Gemeinderatssitzung am 8. Februar 2022 geführt“, kündigte Stadt-Sprecherin Corinna Hiss auf Anfrage des „MM“ an.

2022 wird über die Straßennamen in Rheinau-Süd entschieden. © K. Groß

Im Gemeinderat besteht, wie im Herbst eine Umfrage des „MM“ unter den Fraktionen ergab, ein breiter Konsens für die Umbenennung von drei Straßen, die von den Nationalsozialisten nach Vertretern des Kolonialismus benannt wurden, sowie eines nach dem Hitler-Verehrer und Antisemiten Sven Hedin benannten Weges; lediglich AfD und FDP sind gegen diese Umbenennung.

Breite Bürgerbeteiligung

Nach dem möglichen Grundsatzbeschluss für eine Umbenennung beginnt die Suche nach den neuen Namen. Diese erfolgt im Rahmen einer umfassenden Bürgerbeteiligung. Bei der abschließenden Abstimmung sollen laut Stadt aber nicht nur die Anwohner der betroffenen Straßen, sondern alle Bürger Mannheims entscheiden dürfen.

Auf dem umgestalteten Rheinauer Marktplatz kehrt in Kürze das Leben zurück: Der Wochenmarkt findet erstmals am Freitag, 21. Januar, wieder an seinem angestammten Platz statt. Die neuen Bänke wurdengerade platziert, die Fontänen der Wasserspiele werden im Frühjahr angestellt. Das Kriegerdenkmal bleibt eingerüstet, da es noch restauriert wird. Die für den 8. Januar vorgesehene, wegen Corona aber abgesagte Einweihung des Marktplatzes soll beim Großen Rheinauer Stadtteilfest am 16. Juli erfolgen. Überhaupt hat die Rheinau 2022 Grund zum Feiern, begeht sie am 6. Dezember doch ihren 150. „Geburtstag“.

Apropos Historie: Im neuen Jahr muss das Karlsruher Regierungspräsidium entscheiden, wie es mit dem 2015 durch ein Feuer schwer beschädigten Alten Relaishaus weitergeht. Der wegen Brandstiftung verurteilte Eigentümer hat bei der Aufsichtsbehörde Einspruch gegen die Anordnung der Stadt eingelegt, das denkmalgeschützte Gebäude in seiner alten Form wiederherzustellen.

Für Neckarau und den Lindenhof bleibt auch 2022 die Sanierung des Rheindamms das zentrale Thema. Vermutlich im Februar wird das Regierungspräsidium seinen überarbeiteten Antrag bei der Stadt Mannheim einreichen, die noch weitergehende Informationen verlangt hatte.

Für den Neckarauer Ortskern sind 2022 der Umbau der Luisenstraße zur Fahrradstraße sowie der Lückenschluss für Tempo 30 zwischen Ortseingang Friedrichstraße und Rheingoldplatz von Bedeutung, wie Stadtrat Bernhard Boll betont.

Interessant wird 2022 auch, wie es auf dem Lindenhof mit dem Bunker in der Meerfeldstraße weitergeht. Der „Runde Tisch“ und Stadträtin Heidrun Kämper, die sich in dieser Sache seit langem persönlich stark engagiert, streben an, dass der Bunker 2022 erworben und dann für den Stadtteil entwickelt werden soll.

