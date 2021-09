Fußball, Tennis, Basteln

„Alle haben an einem Strang gezogen“ freute sich Caritas-Mitarbeiter Paul Wenzel beim Grillfest über den gelungenen Verlauf des Ferienprogrammes des Quartiersbüros Rheinau. In Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Vereinen hat er in den letzten Wochen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Seit Anfang August erlebten die Kinder spannende Tage beim Fußballturnier des „SC Rot-Weiß Rheinau“, beim Tanz-Workshop des „TSV Mannheim Rheinau“ oder beim Papierschöpfen im Nachbarschaftshaus. Es gab eine Olympiade, kreatives Basteln und Besuche in der Bibliothek. Erwartungsgemäß viel Zulauf hatte der Verein „eSport Rhein-Neckar“, der die neuesten Spiele vorstellte.

Leben im Wasser erkundet

Auf Einladung des ASV Rheinau war die Biologin Anna Pechmann mit dem Öko-Mobil des Landesfischereiverbandes an den Pfingstbergweiher gekommen, um mit den Kindern die geheimnisvolle Vielfalt des Lebens im Wasser zu erkunden. Mit einem Käscher fischten die kleinen Forscher nach den Kleinstlebewesen im See und bestaunten ihren Fund unter dem Mikroskop. „Ökologie ist für Kinder ein interessantes Thema, wenn sie etwas anfassen und erleben können“, bestätigte Wenzel.

Zum Wochenabschluss wurde in der Parkanlage hinter dem Quartierbüro der Grill angeworfen. Die siebenjährige Jolina war mit Eifer dabei, sie schnipselte Gemüse und servierte leckeren Grillkäse. Ihr haben die Schatzsuche und der Batikkurs am meisten Spaß gemacht. „Ich habe mein T-Shirt ganz bunt bemalt“, erzählte sie. „Mir hat Tennis am besten gefallen, ich habe mit einem richtigen Schläger gespielt“, berichtete der achtjährige Leon vom Tennis-Camp der „TG Rheinau“, bei dem die Kinder ihr Ballgefühl ausprobieren durften.

Wenzel lobte die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, die sich mit vielen eigenen Ideen eingebracht hätten. Eva Boekholt und Simon Heinecke von Youngcaritas und die Praktikantin Martha Pfeifer hätten ihn bei der Vorbereitung und der Durchführung hervorragend unterstützt.

Ulrike Kahlert vom Bezirksbeirat Rheinau war begeistert über den großen Erfolg des Ferienprogramms, das in diesem Jahr erstmals stattfand. „Damit erreichen wir auch Kinder, die sonst nicht ins Quartierbüro kommen“, betonte sie. Es könnten soziale Kontakte in einem neuen Umfeld geknüpft werden.

An alles gedacht

Das Programm sei ein Glücksfall für Kinder, die nicht in Urlaub fahren, darin waren sich die anwesenden Mütter einig. „Den Kindern war es nie langweilig, die Helfer haben wirklich an alles gedacht“, sagte Nilgün Et. Für jedes Kind sei etwas Passendes dabei gewesen, erzählte Selma Erbil.

„Für die Vereine war es eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren“, meinte Sabine Michalski. Ihr Sohn sei bereits Mitglied in der „Viet Vo Dao“ Abteilung der „TSG Rheinau“. Stolz habe er die Rolle des Trainers übernommen und seinen Freunden gezeigt, was er schon alles in dieser Kampfsportart gelernt habe.

