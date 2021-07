Fit für den Neustart

Erstmals seit einem Jahr haben sich die Vertreter der Rheinauer Vereine und Institutionen wieder einmal getroffen. Sie hatten viel zu besprechen, aber wenig zu entscheiden. Denn die Unwägbarkeiten der Pandemie machen jede Planung schwierig.

Dennoch brachte der Abend wichtige Erkenntnisse. Die wichtigste: In den bislang fast anderthalb Jahren der Pandemie ist weder der Verein als Ganzes noch der Vorstand im Speziellen auseinandergefallen. Das ist nicht selbstverständlich angesichts seiner komplizierten Konstruktion als Dachverband, der aus vielen Einzelorganisationen besteht.

© Manfred Rinderspacher

Im Gegenteil: Der neue Vorstand, erst kurz vor der Pandemie ins Amt gekommen, scheint gut zusammengewachsen zu sein. Die Online-Kommunikation hat in diesem Fall zu größerer Nähe geführt. Das Team ist in der Lage, die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger fortzusetzen – allerdings mit neuen Schwerpunkten.

Das zeigen die vielen Ideen, die in dieser Zeit entstanden sind. Dass es sich vor allem um digitale Aktivitäten handelt, verwundert angesichts der Umstände nicht. Im Sinne des Mottos „Krise als Chance“ könnte dies für den Verein jedoch sogar zukunftsweisend sein. Was die realen Aktivitäten betrifft, auf die er weder verzichten kann noch will, steht jede Planung unter dem Vorbehalt des Fortgangs der Pandemie. Und das bleibt unbefriedigend.

Deutlich wurde aber auch die Bedeutung des Gemeinnützigen Vereins als Interessenvertretung des Stadtteils. Engagiert wurde mit der Diskussion über den Fortgang des Marktplatz-Umbaus jene Debatte ersetzt, die der Bezirksbeirat in seiner letzten Sitzung hätte führen können, dies aber leider unterlassen hat. In und nach der Pandemie ist dieser Dachverband wichtiger denn je.