Corona hat auch die Fasnacht fest im Griff. Fast jede Sitzung ist abgesagt. An Straßenfasnacht ist nicht zu denken. Schon seit Auftakt der Kampagne im November plante und organisierte das Rhein Neckar Theater (RNT) stattdessen eine „digitale“ Prunksitzung. „Humba. Humba RNT – der schmutzige Donnerstag mit Céline Bouvier“ lautete das Motto. Die erste Prunksitzung per Live-Stream aus dem RNT unter Beteiligung nahezu aller Mannheimer Fasnachtsvereine mit Büttenrednern, Gardisten, Travestie, Comedy, Gesang und jeder Menge Schabernack begeisterte rund 1100 Zuschauer.

Ahoi vom Wohnzimmer aus

Die Idee ist ur-närrisch, unbeugsam, unerhört. Statt die närrische Sitzung ausfallen zu lassen, wird sie zur ausgefallensten Prunksitzung, die Mannheim bisher gesehen hat: Bekannte Vereinsgesichter und Stadtteilprominenz, die man aus Hygienegründen ausschließlich als RNT-Produktion im heimischen Wohnzimmer sehen kann. Moderiert wurde die Sitzung von Mannheims Miststück und erklärter Faschingsnase Céline Bouvier (Theaterchef Markus Beisel).

In zweieinhalb Stunden gibt es alles, was die Fasnachtsoriginale so einzigartig macht: Die „Schlagertanten“ aus dem Rhein Neckar Theater, Markus Beisel alias Céline Bouvier, Melanie Haag als Miss Melany Hääig und Francesca Galiano alias Schlagersternchen Francesca Galileo, lieferten eine fulminante Show ab.

Für ihre tolle Darbietung heimste Tanzmariechen Jasmin Cutrona von der Neckarauer „ Pilwe“ begeisterte Zuschauer-Kommentare ein. Muriel Strübbe von den „Stichlern“ aus Sandhofen kämpfte in der Bütt mit den Tücken des Reitsports. Mit ihren starken Stimmen, aber auch mit ihren knalligen Anzügen, begeisterten die fünf „Tontauben“ vom Carneval Club Waldhof (CCW). Ein furioses Medley, getanzt von fünf Tanzmariechen der KG Lallehaag aus Feudenheim und der „Schlabbdewel“ aus Friedrichsfeld, verzauberte.

Scharfzüngig und pointiert brillierte Thomas Friedl (Fröhlich Pfalz) als kritischer Kurfürst. Mit einer fantastischen Choreographie begeisterte Tanzmariechen Marie-Sofie Hönsch von der GroKaGeLi (Lindenhof). Heiko Stasch von den „Stichlern“ beleuchtete als echter „Sandhoffer Buh“ das Eheleben seines Freundes Antonio. Alexander Boppel (Spargelstecher Käfertal) glänzte mit Stimmungsliedern. Spektakulär war auch der Schautanz von André Pascarella (CCW).

Star des Abends aber war die erst 13-jährige Marie Hohmann (CCW), die singend, tanzend und in der Bütt ihr großes Talent bewies. Die „Drei Prinzen“ des Feuerio, Stefan Hoock, Roberto Troncone und Stefan Rinklef, sorgten mit mitreißendem Gesang für Partystimmung und Lebensfreude. Die Körperakrobatik-Choreografie von Lena Hartig und Dennis Kerker (Tanzduo der Stichler) war atemberaubend und begeisterte die Zuschauer restlos. Zwischendurch gab es Grußworte von Holger Kubinski, Präsident der Rheinauer „Sandhase“, Thorsten Herrscher, Präsident der „Gowe“ aus Wallstadt, und Erika Mathias, Präsidentin der GroKaGeLi, die dem RNT für die Möglichkeit der Auftritte ihrer Aktiven trotz Corona dankten. Absolute Höhepunkt waren die Running Gags des RNT: Francesca Galiano als verzweifelt bemühte Tänzerin, Melanie Haag als glücklose Ballonkünstlerin und Markus Beisel als Choleriker. „Einfach Hammer!“, kommentierte das Publikum.

Einzigartiges Zeitzeugnis

Die erste Prunksitzung des RNT wird ein anrührendes Zeitzeugnis, ein Beleg für die unbändige kreative Kraft der Fasnacht, ein Gesamtkunstwerk: Wie es den Narren trotzdem gelang, auch dem vermaledeiten Virus eine Nase zu drehen. Die digitale Prunksitzung war dennoch ein Mammutprojekt. „Mehrere Arbeitstage waren für die Aufzeichnung nötig“, so Beisel. Die Fasnachtsvereine, die in diesem Jahr noch keinen Auftritt hatten, gaben ihr Bestes. Als dann am schmutzigen Donnerstag die närrischen Akteure über die Bühne wirbelten, konnten die Mannheimer als erste Narren in der Geschichte der Kurpfälzer Fasnacht ihre geliebte fünfte Jahreszeit vom Sofa aus anschauen. Für manchen vielleicht schon ein komisches Gefühl. Aber es überwiegt der Stolz: „Die Mannheimer Fasnacht lebt!“, konstatieren viele Zuschauer erleichtert.