Eine Lösung finden, „so dass Ihr damit leben könnt“

Es ist eine besondere Mitgliederversammlung bei der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd. Immerhin die erste nach drei Jahren Corona-Zwangspause. Fast 80 Mitglieder sind ins Siedlerheim „Seeblick“ gekommen. Nicht nur der Gastraum ist voll, auch das Nebenzimmer besetzt, per Lautsprecher „versorgt“.

Der Vorstand berichtet über die auf Grund der Pandemie wenigen, aber erfolgreichen Veranstaltungen, vor allem den Weihnachtsmarkt 2022 mit einem Rekorderergebnis, aber natürlich vor allem über den Sieg beim Bundeswettbewerb als beste Siedlergemeinschaft Deutschlands 2020. Dieser Erfolg soll in einem Buch festgehalten werden.

„Ich habe unseren OB angeschrieben, ob er ein Grußwort reinsetzt, aber das Grußwort habe ich nie erhalten“, beklagt Vorsitzender Hans Held: „Er war halt beleidigt, weil wir eben nicht sofort gesagt haben: Danke, dass Ihr uns die Straßen wegnehmt!“, formuliert der sonst eher abgeklärte Ehrenamtliche spitz – und erntet damit das Gelächter des Publikums: „Ich bin da persona non grata, habe ich das Gefühl.“

Und schon ist die Versammlung bei jenem Thema angekommen, das in den vergangenen Monaten die Gemüter vor Ort am stärksten bewegt: die Umbenennung der Gustav-Nachtigal-, der Leutwein- und der Lüteritzstraße sowie des Sven-Hedin-Weges in Rheinau-Süd.

Dass diese Umbenennung kommt, das hat der Gemeinderat mit breiter Mehrheit bereits beschlossen. Nur welche Namen an ihre Stelle treten, das ist noch völlig offen. Derzeit prüft die Stadt, welche der 2022 eingereichten Bürger-Vorschläge den Vorgaben entsprechen, vor allem dem Taufbezirk „Naturforscher und Vertreter des interkulturellen Austauschs“. Daraus entsteht eine Liste von Namen, über die stadtweit abgestimmt werden soll. „Ich befürchte, dass dies (die Liste) erst nach der OB–Wahl bekanntgegeben wird“, meint Held.

Seine Haltung macht er sehr klar: „Das waren Verbrecher“, sagt er über Nachtigal, Lüderitz und Leutwein: „Die Straßen werden umbenannt. Und wir müssen jetzt an die Zukunft denken.“ Sein Ziel ist es, Namen zu finden, „so dass Ihr damit leben könnt“, sagt er in Richtung der Mitglieder, die zum großen Teil aus den betroffenen Straßen stammen.

Kritik am Kolonial-Arbeitskreis

Am laufenden Prozedere übt Held Kritik, konkret am Arbeitskreis Kolonialgeschichte: „Ich werde immer eingeladen vom Kolonialkreis als Alibifunktion“, kritisiert er. „Da geht‘s zur Sache, da wird es auch persönlich. Da wird man in eine Ecke gestellt, in der man gar nicht drinsteht“, beklagt der Siedlerchef: „Der Kolonialkreis schreit halt laut, und wir sind halt leise.“ Das Ergebnis sei entsprechend: „Die haben aufgeholt“, sagt er zur Stimmung der öffentlichen Meinung aus seiner Sicht.

Dies umso mehr, als die Verwaltung, wie Held es sieht, „leider nicht neutral ist“. So werde der Arbeitskreis Kolonialgeschichte „von der Stadt finanziell unterstützt“, kritisiert er und löst mit dieser Info im Publikum Kopfschütteln aus.

Mit den Vorschlägen des Arbeitskreises für neue Namen setzt sich Held kritisch auseinander. „Die Personen stammen vor allem aus Kamerun und anderen Gegenden Afrikas, die keinen Bezug zu Rheinau-Süd haben.“ Zudem müssten die neuen Namen gut aussprechbar sein: „Bei Miriam Makeba ist das nicht das Problem“, sagt er zwar über die südafrikanische Sängerin und Kämpferin gegen die Apartheid. Aber gerade sie sei ein Beispiel dafür, dass man auch die Biografien dieser Personen hinterfragen müsse.

Insofern bleibt es beim Wunsch der Siedler, vor allem die drei Straßen im Ortskern („Beim Sven-Hedin-Weg dagegen sind wir flexibel“) nach Seen zu benennen und damit den im direkt angrenzenden Neubaugebiet geltenden Taufebezirk auf die alte Siedlung auszudehnen.

Doch falls dies nicht möglich ist und man im bisherigen Taufbezirk der Naturforscher bleiben muss? „Wenn es keine Seen sein können, dann können es aber auch keine Widerstandskämpfer sein“, betont Held. Dann werde der Verein Naturforscher vorschlagen, „darunter auch weibliche“, kündigt er an: „Dann haben wir einen Plan B.“

Breite Unterstützung für Vorstand

Für diese Linie erhält er die Unterstützung der Mitglieder – sowohl in Form der einstimmigen Wiederwahl als auch in Wortmeldungen zum Thema. „Fakt ist, dass die Straßen umbenannt werden“, sagt Nicole Schardt: „Damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen beziehungsweise: Das müssen wir jetzt hinnehmen.“ Wichtig sei, dass man einig ist, nicht jeder Siedler einen anderen Namen vorschlägt: „Wenn wir an einem Strang ziehen und vernünftige Vorschläge bringen, die die Stadt vielleicht auch für gut befindet, dann haben wir gute Chancen.“

Zudem wehrt sich die ehemalige Schriftführerin, vor Ort stark in der Flüchtlingshilfe engagiert, in die „rechte Ecke“ gestellt zu werden. „Meine Vorfahren waren auch Ursiedler, ich kenne die damaligen Umstände“, betont Schardt in ihrem beeindruckenden Beitrag: „Aber damit habe ich nichts gemein.“

Der Vorstand wird demnächst die Mitglieder zu einem Treffen einladen, um für die geplante stadtweite Bürger-Abstimmung eine einheitliche Linie zu suchen. Helds Fazit: „Der Kampf ist noch nicht zu Ende.“