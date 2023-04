Mannheim. In ein Mehrfamilienhaus ist in Rheinau am Freitagabend eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Halmhuberstraße eine Tür auf, wobei diese nach Wertgegenständen suchten.

Bislang ist noch nicht geklärt, ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 / 833970 zu melden.